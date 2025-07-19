ЗСУ розгромили штурм на місто: Сирський розкрив точку фронту, де знищено ворога

Ситуація залишається напруженою, але українські військові продовжують стійко тримати оборону.

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ЗСУ зупинили атаку ДРГ поблизу Покровська / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, t.me/osirskiy

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ЗСУ запобігли прориву ворога в Покровську

Ворожа ДРГ ліквідована на підступах до міста

18 липня українські військові успішно зупинили спробу прориву ворожої диверсійно-розвідувальної групи, яка намагалася проникнути до Покровська в Донецькій області. Про це повідомляє Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в Telegram.

Генерал зазначив, що вже проінформував президента Володимира Зеленського про оперативну ситуацію на лінії фронту. Зокрема, акцент було зроблено на напрямках біля Покровська та Новопавлівки, де українські сили стійко утримують свої позиції, попри постійний тиск з боку противника.

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"Противник продовжує задіювати тактику малих піхотних груп, але він безсилий у спробах завоювати Покровськ. Сьогодні до міста намагалася пробитися ворожа ДРГ, але була викрита та знищена українськими захисниками. Наш Покровськ продовжує стійко тримати оборону", - наголосив Сирський.

Олександр Сирський / Главред - інфографіка

Окрім цього, генерал зазначив, що разом із міністром оборони Денисом Шмигалем вони обговорили потреби армії, зокрема щодо постачання озброєння для ведення ударів на далекі відстані.

Ситуація на фронті - що відбувається

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, напередодні над Кінбурнською косою підняли український прапор. Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук заявив, що факт встановлення державного прапора на Кінбурнській косі вже сам по собі є важливим.

Начальник пресслужби 15-го мобільного прикордонного загону бригади ДПСУ "Сталевий кордон" Іван Шевцов розповів, що ЗСУ можуть вибити росіян з однієї області України. За його словами, вже є кілька звільнених населених пунктів, проводяться контрнаступальні дії.

У Генштабі також розкрили деталі, як Покровський напрямок став пасткою для окупантів. Повідомляється про поточні бої, у яких українські війська завдають значних втрат противнику.

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Про джерело: Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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