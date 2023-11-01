Шойгу погрожує знищити F-16 ЗСУ "за 20 днів" і пофантазував про успіхи ППО РФ

Глава міноборони країни-агресора оприлюднив неправдоподібну статистику "успіхів" ППО окупантів.

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Сергій Шойгу пообіцяв знищити F-16 ЗСУ за 20 днів / Міноборони РФ, Офіс президента України

Міністр оборони країни-агресора Сергій Шойгу хвалькувато пообіцяв знищити всі західні F-16, яких Україна ще навіть не отримала.

Російський міністр оборони в ході наради заявив про те, що західних винищувачів Україні нібито "вистачить" тільки на 20 днів, повідомляють пропагандисти РФ.

При цьому він також оприлюднив неправдоподібну статистику "успіхів" ППО окупантів.

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За словами Шойгу, війська РФ за місяць нібито знищили 37 українських літаків і 6 ракет ATACMS.

"За останній місяць розрахунки ППО знищили понад 1 400 засобів повітряного нападу ЗСУ, в тому числі 37 літаків і 6 ракет ATACMS. Тобто, при такій роботі ППО вони (F-16, - ред.) будуть знищені приблизно за 20 днів", — не моргнувши оком додав Шойгу.

Раніше у Шойгу вибухнули фантазіями на адресу України. У міноборони окупантів Росії звинуватили Україну до "проведення провокацій з біологічною зброєю" і злякалися нових "українських" бойових птахів.

Нагадаємо, постійний представник окупантів в ООН Василь Небензя на засіданні організації заявив, що Росія "отримала документи" про нібито діяльність на території України американських біолабораторій. Мовляв, там вивчалося поширення "небезпечних інфекцій", які передаються птахами, кажанами і комарами.

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