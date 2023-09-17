'Процес серйозно зрушився з місця': Ігнат про навчання українських пілотів на F-16

Географія держав, які долучаються до авіаційної коаліції, збільшується, повідомив речник Повітряних сил.

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Українські військові навчаються на F-16 / колаж: Главред, фото: ОПУ

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що процес навчання українських пілотів на винищувачах F-16 серйозно зрушився з місця.

"Дуже багато ставлять питань стосовно того де, в якій країні, скільки пілотів і скільки літаків ми отримуємо. На жаль, не можемо зараз так детально відповідати на ці запитання. Не кожна держава хоче особливо деталізувати той процес, який відбувається на її території. Лише можу запевнити, що процес дійсно зрушився з місця дуже серйозно. Він і не був на місці, але набрав обертів. Льотчики навчаються і проходять підготовку", - пояснив Ігнат у телемарафоні "Єдині новини".

Ігнат наголосив, що далі про це повідомлятимуть лідери країн, де навчаються українські пілоти. Він також додав, що географія держав, які долучаються до авіаційної коаліції, збільшується.

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Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Нагадаємо, що експерт назвав завдання F-16 під час контрнаступу ЗСУ. Основна відмінність між ними полягає в тому, що штурмовик працює по передовій і ближніх тилах, а винищувач-бомбардувальник знищує ворожу логістику.

Українські пілоти можуть літати на F-16 вже через три місяці. Пілоти прибудуть на базу ВПС Національної гвардії США "Морріс" в Тусоні, штат Арізона, до жовтня. Зараз вони проходять тестування на знання англійської мови.

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