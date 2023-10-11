Бельгія передасть Україні кілька винищувачів F-16: названо терміни

Міністр оборони Бельгії Людівін Дедондер заявила, що оборонне відомство країни має намір направити багатоцільові винищувачі F-16 в Україну, починаючи з 2025 року. Про це вона сказала в ефірі радіо Bel RTL.
Міністр не уточнила кількість винищувачів, які будуть відправлені в Україну. За її словами, передача бойових літаків відбудеться "залежно від нарощування нашого нового потенціалу F-35".
Бельгія також продовжить навчання українських пілотів і надасть технічне обслуговування всьому коаліційному флоту F-16. Міністр також підкреслила, що країна буде продовжувати надавати допомогу Україні.
Дедондер також згадала про навчання пілотів в Бельгії, Данії та, можливо, в ще одній країні Євросоюзу.
"Бельгійський персонал готуватиме українських пілотів в Бельгії, Данії та, можливо, в одній з країн Європейського Союзу. Ми поки не говоримо про конкретні умови в Україні. Ми знаходимося в процесі надання Україні можливості модернізувати свої збройні сили. Наша пропозиція набагато більш всебічна і фундаментальна, ніж просто відправка декількох винищувачів F-16", — зазначила Дедондер.
Винищувачі F-16 для України
Президент України Володимир Зеленський заявив, що три країни передадуть F-16 для української армії - це Данія, Нідерланди, Норвегія. Президент також висловив подяку США, адже літаки F-16 є американською технологією.
Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що країна передасть повітряним силам ЗСУ майже всі наявні в розпорядженні армії американські літаки F-16 - крім кількох, які залишать для навчання українських пілотів.
Перша група українських пілотів може пройти навчання на винищувачах F-16 в США до кінця року, проте виконувати бойові завдання вони зможуть пізніше. Про це заявив директор Повітряних сил Національної гвардії США генерал-лейтенант Майкл Ло.
Раніше ексміністр оборони України Олексій Резніков говорив, що Україна може почати використовувати винищувачі F-16 навесні 2024 року.
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