F-16 можуть передати Україні раніше запланованих термінів, але є нюанс – WSJ

Пілоти ЗСУ відправляться на льотну підготовку на авіабазу Національної гвардії в Арізоні.

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ЗСУ можуть незабаром отримати F-16 / Колаж: Главред, фото: facebook.com/UALandForces, ua.depositphotos.com

Збройні Сили України можуть отримати винищувачі F-16 вже найближчої зими, раніше озвучених термінів.

Українські та західні офіційні особи не виключають варіанту того, що кілька українських винищувачів можуть бути готові до виконання бойових завдань вже в лютому 2024 року, йдеться в матеріалі Wall Street Journal.

Джерела видання не виключають, що США можуть підготувати пілотів, які володіють англійською мовою, за п'ять місяців. Підкреслюється, що на навчанні вже знаходиться група українських пілотів, яка налічує менше 10 пілотів, які досить володіють англійською.

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Як уточнили в Пентагоні, ці пілоти відправляться безпосередньо на льотну підготовку на авіабазу Національної гвардії Морріс в Тусоні, штат Арізона, де базується 162 авіакрило. Разом з тим десятки українських пілотів почнуть курс навчання англійської мови на базі ВПС Лекленд в Сан-Антоніо.

У свою чергу колишній командувач силами США в Європі Бен Ходжес вважає, що чиновники "надмірно стурбовані" рівнем володіння англійською мовою. "Їм потрібно керувати літаком, для цього не обов'язково вміти читати Шекспіра", - сказав він.

При цьому наголошується, що може з'явитися ще одна несподівана проблема. Адже F-16 вимагають приблизно 16 годин обслуговування на землі щогодини в повітрі, і навчання обслуговуючого персоналу може виявитися ще більш складним завданням, ніж підготовка пілотів.

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

F-16 для України

Раніше Олексій Резніков розповів, що Збройні сили матимуть F-16 для застосування на фронті вже навесні 2024 року. Як повідомив Резніков, сьогодні вже є дозвіл на навчання і є країни, які зголосилися навчати пілотів.

Нагадаємо, раніше журналіст, письменник і публіцист, головний редактор каналу Sotnik-TV Олександр Сотник заявив, що Захід досить довго розгойдувався і тягнув з наданням Україні авіації. Важливою причиною такого зволікання були побоювання з приводу корупції.

Експерт назвав завдання F-16 під час контрнаступу ЗСУ. F-16 виконує завдання винищувача-бомбардувальника, а не штурмовика, а основна відмінність між ними полягає в тому, що штурмовик працює по передовій і ближніх тилах.

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