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Українські пілоти можуть літати на F-16 вже через три місяці - Повітряні сили США

Анна Ярославська
13 вересня 2023, 07:54 оновлено 13 вересня, 08:05
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Пілоти прибудуть на базу ВПС Національної гвардії США "Морріс" в Тусоні, штат Арізона, до жовтня. Зараз вони проходять тестування на знання англійської мови.
Українські пілоти можуть літати на F-16 вже через три місяці - Повітряні сили США
Коли українські пілоти зможуть літати на F-16 - названо терміни / колаж: Главред, фото: УНІАН, US Air Force

Перша група українських пілотів може пройти навчання на винищувачах F-16 у США до кінця року, проте виконувати бойові завдання вони зможуть пізніше. Про це заявив директор Повітряних сил Національної гвардії США генерал-лейтенант Майкл Ло.

Українські пілоти прибудуть на базу ВПС Національної гвардії США "Морріс" в Тусоні, штат Арізона, до жовтня. Зараз вони проходять тестування на знання англійської мови. Залежно від знань і попереднього досвіду роботи на винищувачах, вони можуть завершити навчання в США протягом трьох місяців, пише АР.

"Щойно їм дадуть добро, вони приїдуть і негайно почнуть навчання", – сказав Ло.

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Щоб укластися в стислі терміни підготовки, Тусон, ймовірно, перенесе деякі інші свої міжнародні зобов'язання з підготовки пілотів, щоб надати Україні пріоритет.

Після завершення навчання в США українцям потрібно буде повернутися в Європу для проходження додаткової підготовки в НАТО. Союзники по НАТО також навчають українців технічного обслуговування літаків. Це навчання має бути завершено до того, як літаки почнуть виконувати бойові завдання. Скільки часу займе додаткова підготовка, директор Повітряних сил Національної гвардії США не зміг оцінити.

Винищувачі F-16 для України

Три країни передадуть F-16 для української армії - це Данія, Нідерланди, Норвегія.

Збройні Сили України можуть отримати винищувачі F-16 вже найближчої зими, раніше озвучених термінів. Українські та західні офіційні особи не виключають варіанту того, що кілька українських винищувачів можуть бути готові до виконання бойових завдань вже в лютому 2024 року.

Раніше ексміністр оборони України Олексій Резніков говорив, що Україна може почати використовувати винищувачі F-16 навесні 2024 року. За його словами, потрібно враховувати час на навчання і підготовку інфраструктури.

Експерт назвав завдання F-16 під час контрнаступу ЗСУ. F-16 виконує завдання винищувача-бомбардувальника, а не штурмовика, а основна відмінність між ними полягає в тому, що штурмовик працює по передовій та ближніх тилах.

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