Це залежить від 3 факторів: у Данії назвали дату передачі Україні літаків F-16

Україні потрібно буде підготувати місце для розташування повітряних суден. Також українці повинні бути готові обслуговувати літаки і захищати їх від ударів РФ.

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У Данії назвали дату передачі Україні літаків F-16/ колаж: Главред, фото: Офіс президента України, Міністерство оборони Данії

Данія розраховує передати Україні перші винищувачі F-16 навесні 2024 року. Проте точна дата передачі залежатиме від трьох факторів – готовності пілотів, техніків та інфраструктури. Про це заявив міністр оборони Данії Трольс Лунд Поульсен, повідомляє данське агентство Ritzau.

"Моя чітка мета – щоб у першому кварталі 2024 року ми могли передати Україні перші винищувачі. Але це залежить і від того, як буде рухатися навчання пілотів, як і технічного персоналу, який буде обслуговувати літаки", – заявив Поульсен.

Він додав, що для передачі літаків потрібно здійснити ще багато підготовчої роботи. Зокрема, Україна повинна бути готовою прийняти літаки там, де їх планують розташувати, а також бути готовою обслуговувати їх та захищати від ударів країни-агресорки РФ.

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Поульсен назвав орієнтовними місяцями, коли Україна може отримати ці літаки, березень-квітень 2024 року.

Літаки F-16 для України

Раніше повідомлялося, що скоро Україна отримає першу партію F-16 від Нідерландів. Як заявила глава Міноборони країни Кайса Оллонгрен. Терміни передачі F-16 залежатимуть від того, скільки часу знадобиться на навчання українських льотчиків. Оллонгрен вважає, що навчання триватиме від шести до восьми місяців. І це набагато менше, ніж Нідерланди витрачають на навчання своїх льотчиків.

Також повідомлялося, що Бельгія передасть Україні кілька винищувачів F-16. Міністр оборони Бельгії Людівін Дедондер заявила, що оборонне відомство країни має намір направити багатоцільові винищувачі F-16 в Україну, починаючи з 2025 року.

Нагадаємо, експерт з питань зовнішньої політики та політики безпеки Олександр Хара спрогнозував, чи буде Захід гальмувати поставки F-16. Західні союзники можуть дещо пригальмувати відправку літаків F-16 для потреб ЗСУ – з політичних міркувань, вважає він.

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