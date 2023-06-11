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Про кавуни і помідори з Херсона можна забути: що буде з ринком після підриву ГЕС

Анна Ярославська
11 червня 2023, 09:29 оновлено 11 червня, 09:37
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Експерти розповіли про наслідки катастрофічної повені в Херсонській області.
Овочі, баржа з кавунами
Підривом Каховської ГЕС РФ вдарила по сільському господарству Херсонщини / Колаж : Главред, фото: УНІАН, Нібулон

Підрив російськими окупантами Каховської ГЕС призвів до катастрофічної повені в Херсонській області. Знищено Каховське водосховище, яке було основним для сільського господарства цієї області. У зв'язку з цим на найближчі роки українці можуть забути про знамениті херсонські кавуни, помідори та інші овочі з південного регіону України. При цьому хліб, імовірно, подешевшає, оскільки всередині України пропозиція на зернові буде перевищувати попит.

Херсонських кавунів не буде

Як розповів виданню Obozrevatel експерт ринку сільськогосподарської продукції, голова БО "Борщ" Віталій Іванков, нинішній урожай кавунів на затоплених територіях практично змило.

"Це більшою мірою стосується окупованої частини Лівобережжя. На територіях далі від води урожай буде, але ми його не побачимо, як і минулого року. Оскільки окупанти не випускають товар на мирну територію України. Дещо залишиться на правому березі, але в будь-якому випадку урожай кавунів зменшиться в рази", - каже Іванков.

Зовсім без кавунів українці не залишаться. Їх вирощують у Кіровоградській, Дніпропетровській та Одеській областях. Однак смак все одно не той.

"Херсонський кавун прожарений сонцем, тут найбільша кількість сонячних днів. До того ж особлива якість ґрунту, тому він такий насичений і солодкий. Звичайно, його не можна порівняти із завезеними до нас кавунами з Туреччини. Херсонський - свіжий, прямо з поля доставлявся баржами до Києва", – розповів Іванков.

Раніше херсонські кавуни на баржах возили до Києва
Раніше херсонські кавуни на баржах возили до Києва / Фото : Нібулон

Фермери Миколаївської та Одеської областей кажуть, що в цьому сезоні збільшили вирощування кавунів. Обіцяють, що ціни на кавуни цього року будуть не дуже високими.

Будемо їсти дешевий хліб

Голова Спілки українських селян Іван Томич додав, що Херсонська область втратила 90% високих і стабільних врожаїв, які збирала завдяки зрошувальній системі.

"На жаль, повернення вже не буде. На відновлення підуть роки, думаю, не менше 5-10 років. У цій області вирощувалися найбільша кількість зернових, тепер цього не буде. Хоча для внутрішнього ринку зернових, пшениці буде більш ніж достатньо. А ось наш експорт зернових лопнув ще минулого року через війну. Тому всередині України пропозиція на зернові буде перевищувати попит, ми будемо їсти дешевий хліб", - розповів експерт.

Про херсонські помідори можна забути

Також Херсонська область славиться і своїми овочами. Але після повені ми можемо надовго забути смак херсонських помідорів. Ті, які будуть у продажу, значно подорожчають.

"Є багато інших областей, які зможуть наростити виробництво овочів, які вирощувалися в Херсонській області й замістити її. Якщо з розумом підійти до цього, то ми будемо мати достатньо недорогих і якісних овочів. Це Кіровоградська, Полтавська, Одеська області. Запоріжжя теж, але поки там значна частина окупована", – сказав Томич.

Підрив окупантами Каховської ГЕС

Вранці 6 червня стало відомо, що російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. За даними ГУР Міноборони, підрив стався близько 2:30 ночі.

В Укргідроенерго повідомили, що підрив стався в машинному залі. Каховська ГЕС повністю зруйнована. Станція відновленню не підлягає.

Внаслідок підриву Каховської ГЕС під воду пішло 48 населених пунктів.

  • Ситуація із підтопленням у Херсонській області
    Ситуація із підтопленням у Херсонській області фото: t.me/dsns_telegram
  • Ситуація із підтопленням у Херсонській області
    Ситуація із підтопленням у Херсонській області фото: t.me/dsns_telegram
  • Ситуація із підтопленням у Херсонській області
    Ситуація із підтопленням у Херсонській області фото: t.me/dsns_telegram
  • Ситуація із підтопленням у Херсонській області
    Ситуація із підтопленням у Херсонській області фото: t.me/dsns_telegram
  • Ситуація із підтопленням у Херсонській області
    Ситуація із підтопленням у Херсонській області фото: t.me/dsns_telegram
  • Ситуація із підтопленням у Херсонській області
    Ситуація із підтопленням у Херсонській області фото: t.me/dsns_telegram
  • Ситуація із підтопленням у Херсонській області
    Ситуація із підтопленням у Херсонській області фото: t.me/mvs_ukraine
  • Ситуація із підтопленням у Херсонській області
    Ситуація із підтопленням у Херсонській області фото: t.me/mvs_ukraine

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що російські окупанти підірвали дамбу Каховської гідроелектростанції за наказом російського диктатора Володимира Путіна.

Каховську гідроелектростанцію підірвала російська диверсійна група. Про це свідчить перехоплення розмови окупантів, яку опублікувала Служба безпеки України. У телефонній розмові один з окупантів каже, що загарбники хотіли шантажувати Україну підривом дамби, але все пішло не за планом.

Американські супутники зафіксували вибухи на Каховській ГЕС незадовго до того, як дамба була зруйнована. Про це заявив чиновник адміністрації президента США.

Дивіться відео, як врятовані чотирилапі оговтуються від пережитого жаху на Херсонщині:

Інші новини:

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