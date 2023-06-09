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"Хотіли полякати, але щось пішло не за планом": Каховську ГЕС підірвали диверсанти РФ - СБУ

Анна Ярославська
9 червня 2023, 10:21 оновлено 9 червня, 10:40
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Один із окупантів зізнався, що загарбники хотіли шантажувати Україну підривом греблі.
Військові РФ, Каховська ГЕС
Військові РФ підірвали Каховську ГЕС / Колаж: Главред, фото: скріншот

Каховську гідроелектростанцію підірвала російська диверсійна група. Про це свідчить перехоплення розмови окупантів, яку оприлюднила Служба безпеки України.

У телефонній розмові один із окупантів каже, що загарбники хотіли шантажувати Україну підривом греблі, але все пішло не за планом.

"Там не вони (українська сторона – ред.) долбанули. Там наша диверсійна група. Вони хотіли типу цією дамбою лякати. Пішло не за планом, а більше, ніж вони планували", – розповідає російський військовий.

Описує він і наслідки цієї катастрофи, які намагаються приховати в Росії: підвищення рівня води, затоплення територій та руйнування.

Також окупант зізнається, що внаслідок затоплення загинули 1000 тварин у зоопарку в Новій Каховці. Як відомо, російська сторона заперечує сам факт існування цього зоопарку.

Слухайте аудиоперехват телефонної розмови військових РФ в нашому Telegram-каналі:

'Хотіли полякати, але щось пішло не за планом': Каховську ГЕС підірвали диверсанти РФ - СБУ

Служба безпеки України порушила кримінальне провадження за фактом військового злочину РФ.

"Висадивши в повітря греблю Каховської ГЕС, російська федерація остаточно довела, що загрожує всьому цивілізованому світу. Адже лише справжня держава-терорист може влаштувати техногенну й екологічну катастрофу такого рівня. І вона обов'язково за це відповість – і на полі бою, і в міжнародних судах. Наше завдання – залучити до відповідальності не лише верхівку путінського режиму, але і рядових виконавців злочинів", - підкреслив глава СБУ Василь Малюк.

Розслідування порушено за двома статтями Кримінального кодексу – ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) і ст. 441 (екоцид).

Підрив Каховської ГЕС

Вранці 6 червня стало відомо, що російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. За даними ГУР Міноборони, підрив стався близько 2:30 ночі.

В Укргідроенерго повідомили, що вибух стався в машинному залі. Каховська ГЕС повністю зруйнована. Станція відновленню не підлягає.

Секретар РНБО Олексій Данилов вважає, що російські окупанти підірвали греблю Каховської гідроелектростанції за наказом російського диктатора Володимира Путіна. Таку вказівку точно віддавали з кабінету президента РФ, адже такі рішення не ухвалюються на інших рівнях, навіть на рівні міністра оборони країни-агресора РФ Сергія Шойгу.

Прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що руйнування Каховської ГЕС було б неможливим, якби російська армія вторглася в Україну, а тому саме країна-агресор РФ відповідальна за те, що сталося.

Дивіться відео про те, яка зараз ситуація в Херсонській області:

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