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Американські супутники зафіксували вибух на Каховській ГЕС - NYT

Ангеліна Підвисоцька
9 червня 2023, 18:54 оновлено 9 червня, 19:12
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Вибухи були зафіксовані незадовго до її руйнування, після якого відбулось затоплення населених пунктів.
Каховская ГЭС
Супутники зафіксували вибухи на Каховській ГЕС перед руйнуванням / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Американські супутники зафіксували вибухи на Каховській ГЕС незадовго до того, як дамба була зруйнована. Про це заявив посадовець адміністрації президента США, повідомляє New York Times.

Вибухи зафіксували супутники, які оснащені інфрачервоними датчиками. Вони виявили тепловий слід, що характерний саме для потужного вибуху.

Аналітики американської розвідки схильні до версії про те, що за знищенням Каховської ГЕС стоїть саме Росія. Однак водночас вони нібито не мають переконливих доказів.

В адміністрації президента США не виключають, що руйнування дамби після пошкоджень могло відбутися під дією тиску води. Водночас там переконані, що саме вибух був найбільш ймовірною причиною катастрофи.

Підрив окупантами дамби Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. За даними ГУР Міноборони, підрив стався близько 2:30 ночі.

В Укргідроенерго повідомили, що вибух стався в машинному залі. Каховська ГЕС повністю зруйнована. Станція відновленню не підлягає.

Через підрив дамби Каховської ГЕС на великій території виникли проблеми з питною водою. Так, води для більшої частини Кривого Рогу залишилося на півтора місяці, і це лише за умови економного споживання.

Нещодавно міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що внаслідок підриву Каховської ГЕС загинуло щонайменше 5 людей. Також вважаються зниклими безвісти щонайменше 13 осіб.

Секретар РНБО Олексій Данилов вважає, що російські окупанти підірвали греблю Каховської гідроелектростанції за наказом російського диктатора Володимира Путіна. Таку вказівку точно віддавали з кабінету президента РФ, адже такі рішення не ухвалюються на інших рівнях, навіть на рівні міністра оборони країни-агресора РФ Сергія Шойгу.

Дивіться відео про те, як у Києві під офісом ООН відбувся обурений мітинг:

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