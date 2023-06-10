"Треба 3 бомби":в Укргідроенерго розповіли, як можна зруйнувати Київську ГЕС

Зруйнувати Київську ГЕС можуть всього три російські 500-кілограмові авіабомби.

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Що може знищити Київську ГЕС / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Російські окупанти знищили Каховську ГЕС і погрожують вдарити по Київській гідроелектростанції, щоб завдати максимальної шкоди та вбити більше людей. У росіян є зброя, яка може знищити дамбу. Про це в ефірі телемарафону розповів гендиректор Укргідроенерго Ігор Сирота. Відео вже розлетілось в Мережі.

Він стверджує, що Каховську ГЕС можуть знищити всього декілька бомб.

"Щоб підірвати таку станцію з зовнішньої сторони, то потрібно в одну точку, шоб прилетів літак та скинув три 500-кілограмові авіабомби", - сказав Ігор Сирота.

Водночас гендиректор переконаний, що Київська ГЕС перебуває у безпеці, адже українська ППО не дозволить окупантам завдати таких руйнувань.

Дивіться відео про те, що може знищити Київську ГЕС:

Що може знищити Київську ГЕС / фото: скріншот

Наслідки підриву окупантами дамби Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. В Укргідроенерго повідомили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована й відновленню не підлягає. Очільник компанії заявив, що за 2-4 дні від підриву Каховське водосховище щезне. Ситуація на затоплених територіях може стабілізуватися упродовж 4-5 діб від підриву. Уже було відомо про загиблих внаслідок повені, спричиненої підривом дамби.

Президент України Володимир Зеленський провів на Херсонщині нараду щодо Каховської ГЕС. Зараз вирішується низка важливих питань, як допомогти людям і ліквідувати наслідки трагедії.

Україна і ООН домовилися про евакуацію із захопленого РФ лівого берега Дніпра. Країна-окупант Росія має забезпечити доступ ООН до захоплених районів Херсонської та Запорізької областей і надати відповідні гарантії безпеки.

Через підрив дамби Каховської ГЕС на великій території виникли проблеми з питною водою. Так, води для більшої частини Кривого Рогу залишилося на півтора місяці, і це лише за умови економного споживання.

Дивіться відео, що розповідають евакуйовані із зони підтоплення херсонці:

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