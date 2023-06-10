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"Треба 3 бомби":в Укргідроенерго розповіли, як можна зруйнувати Київську ГЕС

Ангеліна Підвисоцька
10 червня 2023, 20:31 оновлено 10 червня, 20:34
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Зруйнувати Київську ГЕС можуть всього три російські 500-кілограмові авіабомби.
Киевская ГЭС, Игорь Сирота
Що може знищити Київську ГЕС / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Російські окупанти знищили Каховську ГЕС і погрожують вдарити по Київській гідроелектростанції, щоб завдати максимальної шкоди та вбити більше людей. У росіян є зброя, яка може знищити дамбу. Про це в ефірі телемарафону розповів гендиректор Укргідроенерго Ігор Сирота. Відео вже розлетілось в Мережі.

Він стверджує, що Каховську ГЕС можуть знищити всього декілька бомб.

"Щоб підірвати таку станцію з зовнішньої сторони, то потрібно в одну точку, шоб прилетів літак та скинув три 500-кілограмові авіабомби", - сказав Ігор Сирота.

Водночас гендиректор переконаний, що Київська ГЕС перебуває у безпеці, адже українська ППО не дозволить окупантам завдати таких руйнувань.

Дивіться відео про те, що може знищити Київську ГЕС:

Киевская ГЭС
Що може знищити Київську ГЕС / фото: скріншот

Наслідки підриву окупантами дамби Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. В Укргідроенерго повідомили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована й відновленню не підлягає. Очільник компанії заявив, що за 2-4 дні від підриву Каховське водосховище щезне. Ситуація на затоплених територіях може стабілізуватися упродовж 4-5 діб від підриву. Уже було відомо про загиблих внаслідок повені, спричиненої підривом дамби.

  • Ситуація із підтопленням у Херсонській області
    Ситуація із підтопленням у Херсонській області фото: t.me/dsns_telegram
  • Ситуація із підтопленням у Херсонській області
    Ситуація із підтопленням у Херсонській області фото: t.me/dsns_telegram
  • Ситуація із підтопленням у Херсонській області
    Ситуація із підтопленням у Херсонській області фото: t.me/dsns_telegram
  • Ситуація із підтопленням у Херсонській області
    Ситуація із підтопленням у Херсонській області фото: t.me/dsns_telegram
  • Ситуація із підтопленням у Херсонській області
    Ситуація із підтопленням у Херсонській області фото: t.me/dsns_telegram
  • Ситуація із підтопленням у Херсонській області
    Ситуація із підтопленням у Херсонській області фото: t.me/dsns_telegram
  • Ситуація із підтопленням у Херсонській області
    Ситуація із підтопленням у Херсонській області фото: t.me/mvs_ukraine
  • Ситуація із підтопленням у Херсонській області
    Ситуація із підтопленням у Херсонській області фото: t.me/mvs_ukraine

Президент України Володимир Зеленський провів на Херсонщині нараду щодо Каховської ГЕС. Зараз вирішується низка важливих питань, як допомогти людям і ліквідувати наслідки трагедії.

Україна і ООН домовилися про евакуацію із захопленого РФ лівого берега Дніпра. Країна-окупант Росія має забезпечити доступ ООН до захоплених районів Херсонської та Запорізької областей і надати відповідні гарантії безпеки.

Через підрив дамби Каховської ГЕС на великій території виникли проблеми з питною водою. Так, води для більшої частини Кривого Рогу залишилося на півтора місяці, і це лише за умови економного споживання.

Дивіться відео, що розповідають евакуйовані із зони підтоплення херсонці:

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війна в Україні вторгнення Росії Каховська ГЕС Підрив Каховської ГЕС
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"Треба 3 бомби":в Укргідроенерго розповіли, як можна зруйнувати Київську ГЕС

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