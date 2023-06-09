"Обнуляє власну репутацію": у Зеленського рознесли заяву ООН про Каховську ГЕС

Михайло Подоляк назвав цинічними заяви ООН про те, що вони досі не побачили причини для того, щоб назвати підрив Каховської ГЕС воєнним злочином.

https://glavred.net/ukraine/obnulyaye-vlasnu-reputaciyu-u-zelenskogo-roznesli-zayavu-oon-pro-kahovsku-ges-10476862.html Посилання скопійоване

Подоляк розкритикував ООН / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/khersonoleshky

В ООН не можуть прямо назвати воєнним злочином підрив Каховської ГЕС, який вчинили російські окупанти. Цим організація "обнулює власну репутацію". Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

Він обурений тим, що для ООН досі залишаються "незрозумілими" обставини, які призвели до руйнування Каховської ГЕС. Подоляк прирівняв це до вторгнення РФ, обстрілів населених пунктів.

"Обставини, що призвели до руйнування Каховської ГЕС, занадто незрозумілі", – грайливо заявляє чиновник ООН Лоуренс. Справді не зрозумілі? Так само, як не зрозумілі "обставини", що виглядають як неспровокована війна Росії проти України, масові вбивства цивільного населення, систематичні обстріли ракетами великих населених пунктів України, руйнування тисячі лікарень і шкіл, стерті з лиця землі Соледар, Бахмут і ще тисяча містечок, масові поховання Бучі/Гостомеля, принижене міжнародне право та… Статут ООН", - написав Подоляк.

Він назвав подібні заявив ООН цинічними та звинуватив організацію у відмові від виконання власних функцій.

"Марсіани, певно, атакують і створюють такі обставини. Бездоганне за цинізмом обнулення власної репутації та навмисна відмова від виконання своїх функцій", - - написав Подоляк.

Підрив окупантами дамби Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. За даними ГУР Міноборони, підрив стався близько 2:30 ночі.

В Укргідроенерго повідомили, що вибух стався в машинному залі. Каховська ГЕС повністю зруйнована. Станція відновленню не підлягає.

Через підрив дамби Каховської ГЕС на великій території виникли проблеми з питною водою. Так, води для більшої частини Кривого Рогу залишилося на півтора місяці, і це лише за умови економного споживання.

Нещодавно міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що внаслідок підриву Каховської ГЕС загинуло щонайменше 5 людей. Також вважаються зниклими безвісти щонайменше 13 осіб.

Секретар РНБО Олексій Данилов вважає, що російські окупанти підірвали греблю Каховської гідроелектростанції за наказом російського диктатора Володимира Путіна. Таку вказівку точно віддавали з кабінету президента РФ, адже такі рішення не ухвалюються на інших рівнях, навіть на рівні міністра оборони країни-агресора РФ Сергія Шойгу.

Дивіться відео про те, як у Києві під офісом ООН відбувся обурений мітинг:

Інші новини: