УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Обнуляє власну репутацію": у Зеленського рознесли заяву ООН про Каховську ГЕС

Ангеліна Підвисоцька
9 червня 2023, 20:37 оновлено 9 червня, 20:50
158
Михайло Подоляк назвав цинічними заяви ООН про те, що вони досі не побачили причини для того, щоб назвати підрив Каховської ГЕС воєнним злочином.
Михаил Подоляк, Каховская ГЕС
Подоляк розкритикував ООН / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/khersonoleshky

В ООН не можуть прямо назвати воєнним злочином підрив Каховської ГЕС, який вчинили російські окупанти. Цим організація "обнулює власну репутацію". Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

Він обурений тим, що для ООН досі залишаються "незрозумілими" обставини, які призвели до руйнування Каховської ГЕС. Подоляк прирівняв це до вторгнення РФ, обстрілів населених пунктів.

"Обставини, що призвели до руйнування Каховської ГЕС, занадто незрозумілі", – грайливо заявляє чиновник ООН Лоуренс. Справді не зрозумілі? Так само, як не зрозумілі "обставини", що виглядають як неспровокована війна Росії проти України, масові вбивства цивільного населення, систематичні обстріли ракетами великих населених пунктів України, руйнування тисячі лікарень і шкіл, стерті з лиця землі Соледар, Бахмут і ще тисяча містечок, масові поховання Бучі/Гостомеля, принижене міжнародне право та… Статут ООН", - написав Подоляк.

Він назвав подібні заявив ООН цинічними та звинуватив організацію у відмові від виконання власних функцій.

"Марсіани, певно, атакують і створюють такі обставини. Бездоганне за цинізмом обнулення власної репутації та навмисна відмова від виконання своїх функцій", - - написав Подоляк.

Підрив окупантами дамби Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. За даними ГУР Міноборони, підрив стався близько 2:30 ночі.

В Укргідроенерго повідомили, що вибух стався в машинному залі. Каховська ГЕС повністю зруйнована. Станція відновленню не підлягає.

Через підрив дамби Каховської ГЕС на великій території виникли проблеми з питною водою. Так, води для більшої частини Кривого Рогу залишилося на півтора місяці, і це лише за умови економного споживання.

Нещодавно міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що внаслідок підриву Каховської ГЕС загинуло щонайменше 5 людей. Також вважаються зниклими безвісти щонайменше 13 осіб.

Секретар РНБО Олексій Данилов вважає, що російські окупанти підірвали греблю Каховської гідроелектростанції за наказом російського диктатора Володимира Путіна. Таку вказівку точно віддавали з кабінету президента РФ, адже такі рішення не ухвалюються на інших рівнях, навіть на рівні міністра оборони країни-агресора РФ Сергія Шойгу.

Дивіться відео про те, як у Києві під офісом ООН відбувся обурений мітинг:

Інші новини:

війна в Україні ООН вторгнення Росії Каховська ГЕС Підрив Каховської ГЕС
Реклама

Головне за день

Зеленський зібрав важливу Ставку: основна увага – ситуація на передовій

Зеленський зібрав важливу Ставку: основна увага – ситуація на передовій

21:22 Україна
Кремль віддасть Бєлгородчину, менти шукатимуть свою "валізку Путіна" - Світан

Кремль віддасть Бєлгородчину, менти шукатимуть свою "валізку Путіна" - Світан

20:57 Україна
"Обнуляє власну репутацію": у Зеленського рознесли заяву ООН про Каховську ГЕС

"Обнуляє власну репутацію": у Зеленського рознесли заяву ООН про Каховську ГЕС

20:37 Україна
Всі головні новини

Останні новини

21:22

Зеленський зібрав важливу Ставку: основна увага – ситуація на передовій

20:57

Кремль віддасть Бєлгородчину, менти шукатимуть свою "валізку Путіна" - СвітанВідео

20:37

Жінка знайшла спосіб, як відкрити пляшку вина без штопора: геніальний трюк вражає

20:37

"Обнуляє власну репутацію": у Зеленського рознесли заяву ООН про Каховську ГЕСВідео

20:33

Колишній чоловік Лорак показав, як виглядає їх спільна доросла дочка

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

19:41

Війська РФ готуються відступати вглиб Криму - МіноборониВідео

19:27

Як українською назвати шльопанці: Авраменко здивував відповіддюВідео

19:24

Favbet Foundation передав ЗСУ на східний фронт черговий позашляховик Mazda

19:20

Українська кукуха не завжди тримається добре під час війниПогляд

Реклама
18:54

Американські супутники зафіксували вибух на Каховській ГЕС - NYTВідео

18:42

Окупанти РФ зашурхотіли на "північних воротах до Криму", готують евакуацію - ЦНСВідео

18:19

"Мене обмовили": Ступка виправдовується після звинувачень по "п'яній" ДТП

17:54

Гороскоп Таро на тиждень 12-18 червня: Раку - поліпшення життя, Льву - зміниВідео

17:51

Путін в істериці оголосив про "початок контрнаступу ЗСУ" і "успіхи окупантів"Відео

17:44

Ліза Ющенко вперше висловилася про війну, але знову абстрактно

17:34

Навіщо класти лавровий лист у бачок унітазу: ефект буде неймовірним

17:09

Як можна використовувати пелюстки чайної троянди: дивовижні властивості квіткиВідео

17:08

В ООН осліпли після підриву Каховської ГЕС: ознак воєнного злочину не помітилиВідео

16:56

Головоломка, яка зведе з розуму геніїв: треба знайти картоплю фрі за 3 секунди

16:34

Чим підгодувати цибулю, щоб були гігантські голівки: чудодійні секретиВідео

Реклама
16:31

Відкинули армію РФ на 1,2 км: ЗСУ просунулися на Бахмутському напрямкуВідео

16:13

Збитки колосальні: МВС - про кількість загиблих і зниклих безвістиФотоВідео

15:58

Знижка на газ: яка і хто з українців має право її отримати

15:54

Навіщо кожна жінка підмітала поріг вхідних дверей 10 червня: прикмети і заборониВідео

15:42

БНР на Білгородщині і парад республік: Світан зробив прогноз про розпад РосіїВідео

15:18

Ціла гора смакоти з 1 склянки кефіру: розметуть за хвилину гарячимиВідео

15:18

"Ждати" або "очікувати": Авраменко розповів, як правильноВідео

15:15

Що робити, якщо через борги заблокували пенсійну картку: порада адвокатаВідео

14:55

Оптична ілюзія: лише одиниці зможуть знайти всі відмінності на картинках

14:51

5 несподіваних трюків з майонезом, про які ви точно не зналиВідео

14:49

На Бєлгородщині ліквідували полковника РФ, якого відправили знищити "ДРГ"Відео

14:43

Війська РФ стягують резерви під Бахмут і намагаються утримати позиції - МалярВідео

14:32

"Жінки такі непостійні": Кошовий оцінив відхід Кравець з "Кварталу 95"

14:26

Україна досягла прогресу на південному напрямку, але має втрати техніки – BloombergВідео

14:07

Будуть ягоди, як п'ять копійок: чим підгодувати літню малинуВідео

14:01

"Не виросла мажоркою, але є запити": Кошовий розповів про стосунки з донькоюВідео

13:40

"Пройде через пекло": Серга взяв на перевиховання Лободу, яка довго жила в РФВідео

13:00

"Пояс безпеки" для України на території РФ буде за кілька років – СвітанВідео

12:38

Що буде якщо кожен день пити газовану воду: результати дослідження дивують

12:35

15 хвилин і готово: навіщо люди ставлять на плиту сковороду з сіллю

Реклама
12:33

Шольц, Макрон і Дуда поїдуть до Парижа обговорити гарантії безпеки України - Politico

12:05

"Переговори неможливі": Путін натравив на себе Захід підривом Каховської ГЕС – генералВідео

11:30

"Немає пограбування": боксерський чиновник "обламав" Ломаченко з ураженнямВідео

11:29

На війні з окупантами Вінниччина втратила ще чотирьох своїх захисників

11:07

Головоломка на швидкість: лише найуважніші знайдуть число 264 за 3 секунди

11:01

Бізнесмен і меценат Роман Фелик поповнив автопарк швидкої допомоги міської лікарні Краматорська

11:01

Ополченці візьмуть Шебекіно та підуть на Білгород, РФ втратить 5 регіонів – СвітанЕксклюзив

10:48

Жінка закип'ятила білу футболку зі скибочками лимона: результат шикарнийВідео

10:25

Вода на Херсонщині починає спадати: за ніч рівень знизився на 20 см – ОВАФотоВідео

10:22

"10 років Афгану повторили за рік": пілот армії РФ дезертирував і озвучив втратиВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Гороскоп
Знаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти