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Збитки колосальні: МВС - про кількість загиблих і зниклих безвісти

Ангеліна Підвисоцька
9 червня 2023, 16:13 оновлено 9 червня, 16:21
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В результаті підриву Каховської ГЕС під воду пішло 48 населених пунктів.
підрив Каховської ГЕС
В результаті підриву Каховської ГЕС загинули щонайменше 5 осіб / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, в результаті чого під воду пішли багато населених пунктів. Цією дією окупанти вбили щонайменше 5 людей. Також вважаються зниклими безвісти щонайменше 13 осіб. Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко на своїй сторінці в Telegram.

Лише в Херсонській області затопило 48 населених пунктів, з яких 34 знаходиться на підконтрольній Україні території (3625 будинків) і 14 - на окупованій.

"Евакуйовано 2412 осіб. Загинули 4 людини. Травмовано внаслідок обстрілу під час евакуації заходів – 11. Безвісти зниклими вважаються 13 осіб", - розповів Клименко.

У Миколаївській області підтоплено 23 населених пункти. З регіону вдалося евакуювати 825 людей. Офіційно підтверджена загибель мінімум однієї людини.

Наслідки підриву окупантами дамби Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. В Укргідроенерго повідомили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована й відновленню не підлягає. Очільник компанії заявив, що за 2-4 дні від підриву Каховське водосховище щезне. Ситуація на затоплених територіях може стабілізуватися упродовж 4-5 діб від підриву. Уже було відомо про загиблих внаслідок повені, спричиненої підривом дамби.

  • Ситуація з підтопленням у Херсоні
    Ситуація з підтопленням у Херсоні Офіс президента України
  • Ситуація з підтопленням у Херсоні
    Ситуація з підтопленням у Херсоні Офіс президента України
  • Ситуація з підтопленням у Херсоні
    Ситуація з підтопленням у Херсоні Офіс президента України
  • Ситуація з підтопленням у Херсоні
    Ситуація з підтопленням у Херсоні Офіс президента України
  • Ситуація з підтопленням у Херсоні
    Ситуація з підтопленням у Херсоні Офіс президента України
  • Ситуація з підтопленням у Херсоні
    Ситуація з підтопленням у Херсоні Офіс президента України
  • Ситуація з підтопленням у Херсоні
    Ситуація з підтопленням у Херсоні Офіс президента України
  • Ситуація з підтопленням у Херсоні
    Ситуація з підтопленням у Херсоні Офіс президента України
  • Ситуація з підтопленням у Херсоні
    Ситуація з підтопленням у Херсоні Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський провів на Херсонщині нараду щодо Каховської ГЕС. Зараз вирішується низка важливих питань, як допомогти людям і ліквідувати наслідки трагедії.

Україна і ООН домовилися про евакуацію із захопленого РФ лівого берега Дніпра. Країна-окупант Росія має забезпечити доступ ООН до захоплених районів Херсонської та Запорізької областей і надати відповідні гарантії безпеки.

Через підрив дамби Каховської ГЕС на великій території виникли проблеми з питною водою. Так, води для більшої частини Кривого Рогу залишилося на півтора місяці, і це лише за умови економного споживання.

Дивіться відео, як врятовані чотирилапі оговтуються від пережитого Жаху на Херсонщині:

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