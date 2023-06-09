Збитки колосальні: МВС - про кількість загиблих і зниклих безвісти

В результаті підриву Каховської ГЕС під воду пішло 48 населених пунктів.

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В результаті підриву Каховської ГЕС загинули щонайменше 5 осіб / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, в результаті чого під воду пішли багато населених пунктів. Цією дією окупанти вбили щонайменше 5 людей. Також вважаються зниклими безвісти щонайменше 13 осіб. Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко на своїй сторінці в Telegram.

Лише в Херсонській області затопило 48 населених пунктів, з яких 34 знаходиться на підконтрольній Україні території (3625 будинків) і 14 - на окупованій.

"Евакуйовано 2412 осіб. Загинули 4 людини. Травмовано внаслідок обстрілу під час евакуації заходів – 11. Безвісти зниклими вважаються 13 осіб", - розповів Клименко.

У Миколаївській області підтоплено 23 населених пункти. З регіону вдалося евакуювати 825 людей. Офіційно підтверджена загибель мінімум однієї людини.

Наслідки підриву окупантами дамби Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. В Укргідроенерго повідомили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована й відновленню не підлягає. Очільник компанії заявив, що за 2-4 дні від підриву Каховське водосховище щезне. Ситуація на затоплених територіях може стабілізуватися упродовж 4-5 діб від підриву. Уже було відомо про загиблих внаслідок повені, спричиненої підривом дамби.

Президент України Володимир Зеленський провів на Херсонщині нараду щодо Каховської ГЕС. Зараз вирішується низка важливих питань, як допомогти людям і ліквідувати наслідки трагедії.

Україна і ООН домовилися про евакуацію із захопленого РФ лівого берега Дніпра. Країна-окупант Росія має забезпечити доступ ООН до захоплених районів Херсонської та Запорізької областей і надати відповідні гарантії безпеки.

Через підрив дамби Каховської ГЕС на великій території виникли проблеми з питною водою. Так, води для більшої частини Кривого Рогу залишилося на півтора місяці, і це лише за умови економного споживання.

Дивіться відео, як врятовані чотирилапі оговтуються від пережитого Жаху на Херсонщині:

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