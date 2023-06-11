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ЗСУ були готові форсувати Дніпро: Світан пояснив мету підриву РФ Каховської ГЕС

Андрій Ганчук
11 червня 2023, 01:45
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Окупаційні війська агресора Росії провели військову операцію і створили оборонний рубіж, які не можна буде подолати місяць, вважає Роман Світан.
Світан, Каховська ГЕС
ЗСУ були готові форсувати Дніпро, але війська РФ підірвали Каховську ГЕС - Світан / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Окупанти країни-агресора Росії підірвали Каховську гідроелектростанцію, щоб не допустити просування ЗСУ на півдні. Українські війська були готові форсувати Дніпро, а тепер не зможуть вдаватися до подібних дій цілий місяць. Про це заявив військовий експерт Роман Світан.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що російські загарбники влаштували підрив Каховської ГЕС, щоб стримати контрнаступ ЗСУ. Українські війська на той момент вже були готові форсувати Дніпро.

"Мінування і підрив дамб – військова необхідність. Подібні дії застосовуються в тому випадку, коли неможливо зупинити форсування противником річок, або для створення непереборної перешкоди. Там вже більше сотні кілометрів скинутої води завширшки від 5 до 15 кілометрів. Це непереборна перешкода для будь-якої армії, що наступає, в тому числі української, яка вже була готова форсувати Дніпро", - сказав Світан.

Також він додав, що ворог фактично створив оборонний рубіж, який неможливо подолати протягом місяця.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

"Я зараз кажу не з гуманітарної чи екологічної, а з військової точки зору. За військовою логікою росіяни провели операцію зі створення рубежу, який практично неможливо подолати протягом місяця. Підірвавши дамбу, вони створили для себе захисний бар'єр. Підкреслю, з точки зору ведення бойових дій, противник зробив правильний крок в тій ситуації, в якій він опинився", - підкреслив Роман Світан.

Росія підірвала Каховську ГЕС

Окупаційна армія Росії 6 червня здійснила підрив Каховської гідроелектростанції. Згідно з даними Головного управління розвідки Міноборони, вибух стався приблизно о 2:30 ночі.

В Укргідроенерго з'ясували, що вибух стався в машинному залі Каховської ГЕС. Станцію підірвали зсередини, вона зруйнована і не підлягає відновленню.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Каховську ГЕС підірвали за наказом Путіна. На думку чиновника, такі рішення в РФ ухвалюються виключно на вищому політичному рівні.

У Білому домі підкреслили, що у підриві Каховської ГЕС винна країна-агресорка Росія. Якби російські окупанти не напали на Україну, подібних інцидентів не було б.

Дивіться відео, в якому Світан пояснив, чому окупанти РФ підірвали Каховську ГЕС:

Інші новини:

війна Росії та України Каховська ГЕС Роман Світан
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