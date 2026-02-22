Рус
Нові графіки для Києва та області: відключення електроенергії 22 лютого

Олексій Тесля
22 лютого 2026, 00:14
Розподілу на підгрупи не передбачено — для кожної адреси сформовано окремий графік подачі світла.
Киянам попередили про нові відключення / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Головне:

  • У Києві знову почнуть діяти тимчасові графіки відключень
  • Для кожної адреси сформовано окремий графік подачі світла

У Києві знову почнуть діяти тимчасові індивідуальні графіки обмеження електропостачання.

Про нові графіки в неділю, 22 лютого, повідомила компанія ДТЕК на своїй сторінці в Facebook.

Цього разу розподілу на підгрупи не передбачено — для кожної адреси сформовано окремий графік подачі світла.

Споживачам пропонують перевірити інформацію про відключення на 22 лютого через офіційні канали компанії: в Telegram, Viber або на сайті постачальника.

Крім того, зазначається, що 22 лютого в Київській області електроенергію відключатимуть відповідно до раніше затверджених черг.

Відключення електроенергії: позиція Міненерго

Українська енергосистема, як і раніше, функціонує в умовах підвищеного навантаження. На пошкоджених через обстріли об'єктах аварійні служби продовжують відновлювальні роботи в цілодобовому режимі.

У Міністерстві енергетики України заявили, що після останньої масштабної атаки РФ і проведення засідання штабу з ліквідації її наслідків у Києві та області система залишається в робочому стані. Разом з тим вона працює на межі можливостей.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві ввели обмеження гарячого водопостачання житлового фонду міста, у зв'язку з роботами по відновленню поставок населенню. Обмеження ГВП в Києві стосується тільки тих будинків, де це технічно необхідно для відновлення теплопостачання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Київ отримає нові ресурси для відновлення. До Києва вже направлено більше сотні ремонтних бригад і залучаються додаткові з регіонів для відновлення.

Як раніше писав Главред, у Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.

Про джерело: ДТЕК

ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України.

Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

