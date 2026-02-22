Комета розміром з місто "вибухнула": астрономи б'ють на сполох

Вчені відзначають, що після великих викидів нерідко слідують менш масштабні "вторинні" спалахи.

Зафіксовано нову аномалію

Комета пережила один з найсильніших спалахів за останні роки

Перед спалахом її яскравість збільшилася приблизно в сто разів

Так звана "вулканічна" комета пережила один з найсильніших спалахів за останні роки і після викиду речовини набула вигляду величезної закрученої світлової структури.

Як пише Live Science, мова йде про комету 29P/Швассмана-Вахманна — велике крижане тіло діаметром близько 60 кілометрів.

Вона належить до рідкісного типу об'єктів, відомих як кентаври, які рухаються по орбітах у внутрішній частині Сонячної системи.

Перед спалахом її яскравість збільшилася приблизно в сто разів, що свідчить про потужний викид газу і пилу. За даними порталу Spaceweather, ця подія стала однією з найзначніших за останнє чверть століття і найсильнішою з часу серії спалахів у жовтні 2024 року, коли світність комети зростала в сотні разів.

Вчені відзначають, що після великих викидів нерідко слідують менш масштабні "вторинні" спалахи. Тому найближчим часом об'єкт може знову проявити активність, що дозволить астрономам детальніше вивчити процеси кріовулканізму на віддалених тілах Сонячної системи.

Таємничий об'єкт з міжзоряного простору: що кажуть дослідники

Астрономи продовжують аналізувати незвичайне небесне тіло, що прилетіло з-за меж нашої зоряної системи, і його характеристики здивували фахівців. Комета 3I/ATLAS стала лише другим підтвердженим міжзоряним об'єктом, проте її реальні розміри виявилися меншими за початкові оцінки.

При цьому, незважаючи на компактність, об'єкт виявляє аномально високу активність. За розрахунками вчених, щосекунди комета викидає близько 940 трильйонів молекул вуглекислого газу — вкрай незвичайний показник для тіла такого невеликого діаметра.

