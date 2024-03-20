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Нічну атаку на Енгельс провели бійці ГУР, цілі було уражено - ЗМІ

Анна Ярославська
20 березня 2024, 10:42
У місті Енгельс Саратовської області вночі 20 березня прогриміло від двох до чотирьох вибухів. Там розташований військовий аеродром.

ЗСУ, аеродром Енгельс
Атаку на Енгельс здійснило ГУР - ЗМІ / Фото: 43 окрема механізована бригада, Вікіпедія

Головне управління розвідки Міноборони України в ніч на 20 березня атакувало дронами російське місто Енгельс, де розташовано аеродром. Про це РБК-Україна повідомили джерела у спецслужбах.

За словами співрозмовника видання, це була "планова робота ГУР Міноборони України". Результати атаки уточнюються.

відео дня

Як пише УНІАН із посиланням на джерело, цілі було уражено.

"Планова робота ГУР. Цілі вражені. Результати уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Нічна атака на Енгельс - що відомо

У місті Енгельс Саратовської області вночі 20 березня прогриміло від двох до чотирьох вибухів.

У мережі з'явилося відео атаки на Енгельс:

Скриншот

У Міноборони РФ заявили про те, що сили ППО знищили "п'ять українських безпілотних літальних апаратів над територіями Бєлгородської (1 БпЛА) і Саратовської (4 БпЛА) областей".

Як повідомляє Telegram-канал Astra, атака чотирьох безпілотників на Енгельс Саратовської області сталася о 5:36 ранку. Три дрони впали на територію військового аеродрому. Постраждалих немає. Про пошкодження невідомо.

Зазначимо, в Енгельсі розташована військово-повітряна база Військово-повітряних сил Росії - "Енгельс-2". Відстань від цього аеродрому до найближчої території, підконтрольної Україні, становить близько 700 кілометрів.

Аеродром
Аеродром "Енгельс" на карті / google.com/maps

"Енгельс-2" є однією з найбільших і технічно оснащених авіабаз у РФ, зокрема, служить базою для стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Крім того, це єдине місце в Росії, де базуються стратегічні бомбардувальники Ту-160.

З лютого 2022 року авіабазу в Енгельсі використовують для масштабних авіаударів по Україні. 26 грудня 2022 року після атаки на аеродром загинули троє російських військовослужбовців.

Удари по Росії

Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників.

Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни".

"Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Удари по НПЗ у Росії

Рано вранці 16 березня дрони атакували НПЗ у Самарській області. Пожежа виникла на установці з переробки нафтопродуктів на території Сизранського НПЗ. Також був атакований Новокуйбишевський НПЗ.

У ніч на 15 березня українські безпілотники атакували нафтохімічне підприємство "Первый Завод" у Калузькій області країни-агресора РФ. За даними українських ЗМІ, операцію провело Головне управління розвідки Міноборони України.

Видання Bloomberg 14 березня писало, що внаслідок атак українськими безпілотниками в минулі два дні зупинилися три нафтопереробні заводи глибоко на території країни-агресора Росії. Ці заводи становлять близько 12% нафтопереробних потужностей РФ.

Речник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов натякнув, що атаки на нафтопереробні заво ди країни-арессора РФ триватимуть.

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