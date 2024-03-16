Дрони атакували одразу два НПЗ у Самарській області: спалахнули пожежі

Пожежа виникла на установці з переробки нафтопродуктів на території Сизранського НПЗ. Також був атакований Новокуйбишевський НПЗ.

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Пожежа спалахнула на НПЗ у Самарській області / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

Рано вранці 16 березня в Росію прийшла "бавовна" - безпілотники атакували одразу два НПЗ у Самарській області. Спалахнули пожежі.

Як повідомляє російський Telegram-канал Baza, атака сталася о 6 ранку за місцевим часом. Перший дрон атакував територію нафтопереробного заводу в Сизрані. Спалахнула пожежа. Площа загоряння становить 500 квадратних метрів. На місці працюють оперативні служби.

"У цей же час кілька інших дронів атакували Новокуйбишевський НПЗ. Там також почалася пожежа, яку за півгодини загасили", - ідеться у повідомленні.

відео дня

Дивіться відео - У РФ горить Сизранський нафтопереробний завод:

Місцева адміністрація Сизрані підтвердила інформацію про пожежу.

"Сьогодні вранці на території Сизранського НПЗ сталося загоряння. Постраждалих немає. На місці працюють оперативні служби. Персонал підприємства евакуйовано. Причини пожежі встановлюються", - повідомили в адміністрації.

Російське пропагандистське видання РИА Новости повідомило, що пожежа виникла на установці з переробки нафтопродуктів.

"У Сизрані горить місцевий НПЗ "Роснафти" після атаки безпілотника. Знову під атакою АВТ-6, як каже автор одного з відео. Це установка з двох ректифікаційних колон - серце заводу, де і переробляється нафта", - пишуть російські Telegram-канали.

Дивіться відео - Момент атаки дрона на НПЗ у Сизрані:

Довідка. ВАТ "Сизранський нафтопереробний завод" - російський нафтопереробний завод паливного профілю. Входить до складу ПАТ НК "Роснефть". Штаб-квартира компанії розташована в місті Сизрань, Самарської області.

Новокуйбишевський НПЗ розташований у Самарській області й входить до складу Самарської групи нафтопереробних заводів НК "Роснефть".

Крім того, Telegram-канал Baza повідомив, що в Липецькій області дрони атакували нафтопереробну станцію.

"Рано вранці 15 березня на території станції Станова (входить до складу нафтопроводу "Дружба") виявили залишки двох підірваних БПЛА літакового типу. Загорянь, пошкоджень і постраждалих не було. За словами губернатора Ігоря Артамонова, "два БПЛА були придушені черговими засобами в Становлянському окрузі", - йдеться у повідомленні.

Що таке "бавовна" Ситуація бере початок ще з кінця 2010-х років. Тоді Кремль дав вказівку російським ЗМІ будь-які вибухи (передусім ‒ газу) офіційно називати хлопками. Якщо ж журналісти порушували цей наказ, то на них чекав величезний штраф, пише Главред. Через деякий час після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну на території самої РФ регулярно почали відбуватися вибухи та пожежі. Місцева влада, ймовірно, за вказівкою Кремля, не давала достовірних пояснень, а пропагандисти за старою звичкою заговорили про "хлопки". Хтось із українських користувачів соцмереж вирішив скаламбурити. Українці зіграли на омонімічності слів. Бо українською рослина "хлОпок" називається "бавовна". "Бавовна сленг" став дуже популярним Гугл-запитом.

Атаки на НПЗ Росії

У ніч на 15 березня українські безпілотники атакували нафтохімічне підприємство "Первый Завод" у Калузькій області країни-агресора РФ. За даними українських ЗМІ, операцію провело Головне управління розвідки Міноборони України.

Видання Bloomberg 14 березня писало, що внаслідок атак українськими безпілотниками в минулі два дні зупинилися три нафтопереробні заводи глибоко на території країни-агресора Росії. Ці заводи становлять близько 12% нафтопереробних потужностей РФ.

Голова Служби безпеки України Василь Малюк прокоментував удари по нафтопереробних заводах країни-агресора РФ. За його словами, це скоротило російський експорт нафтопродуктів на третину.

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