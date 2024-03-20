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У російському Енгельсі було чути вибухи: що відомо

Анна Ярославська
20 березня 2024, 06:58
В Енгельсі розташована авіабаза ПКС РФ "Енгельс-2".
Енгельс, дрон
У РФ поскаржилися на атаку дронів / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, google.com/maps

У російському місті Енгельс уночі 20 березня прогриміли вибухи. Місцева влада і Міноборони країни-агресора РФ заявили про атаку безпілотників.

Як пише Telegram-канал Shot, у місті пролунали до чотирьох вибухів. Нібито працювали сили ППО.

"Почулося від двох до чотирьох гучних звуків вибухів, від яких "тремтіли вікна в рамах". За попередніми даними, спрацювала система ППО. Жителі міста стверджують, що перед цим чули сирену", - ідеться у повідомленні.

відео дня

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін також повідомив про роботу ППО.

"Менше години тому над Енгельсом були ліквідовані безпілотники. Система ППО спрацювала своєчасно й ефективно. Постраждалих і руйнувань інфраструктури при падінні уламків попередньо немає", - написав Бусаргін.

Дивіться відео - Вночі в РФ прийшла "бавовна":

У російському Енгельсі було чути вибухи: що відомо

У Міноборони РФ заявили про те, що сили ППО знищили "п'ять українських безпілотних літальних апаратів над територіями Бєлгородської (1 БпЛА) і Саратовської (4 БпЛА) областей".

Що таке "бавовна"

Ситуація бере початок ще з кінця 2010-х років. Тоді Кремль дав вказівку російським ЗМІ будь-які вибухи (передусім ‒ газу) офіційно називати хлопками. Якщо ж журналісти порушували цей наказ, то на них чекав величезний штраф, пише Главред.

Через деякий час після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну на території самої РФ регулярно почали відбуватися вибухи та пожежі. Місцева влада, ймовірно, за вказівкою Кремля, не давала достовірних пояснень, а пропагандисти за старою звичкою заговорили про "хлопки".

Хтось із українських користувачів соцмереж вирішив скаламбурити. Українці зіграли на омонімічності слів. Бо українською рослина "хлОпок" називається "бавовна".

"Бавовна сленг" став дуже популярним Гугл-запитом.

Зазначимо, в Енгельсі розташована авіабаза ПКС РФ "Енгельс-2". На авіабазі раніше дислокувалися 121-й гвардійський Севастопольський і 184-й важкі бомбардувальні авіаційні полки, що мають на озброєнні стратегічні бомбардувальники Ту-160 і Ту-95МС відповідно. Обидва авіаполки входили до складу 22-ї гвардійської важкої бомбардувальної авіаційної Донбаської Червонопрапорної дивізії.

Вибухи в Росії та атаки на НПЗ

У ніч на неділю, 17 березня, у восьми регіонах країни-агресора Росії сталися вибухи, повідомлялося про атаку безпілотниками.

Зокрема, дрони атакували Слов'янський нафтопереробний завод. Російські пропагандисти підтвердили факт атаки. При цьому вони спробували переконати, нібито безпілотники "були нейтралізовані", хоча на відео атаки дронів, які з'явилися в мережі, видно потужні вибухи і вогонь на НПЗ після ударів.

У ніч на 15 березня українські безпілотники атакували нафтохімічне підприємство "Первый Завод" у Калузькій області країни-агресора РФ. За даними українських ЗМІ, операцію провело Головне управління розвідки Міноборони України.

Видання Bloomberg 14 березня писало, що внаслідок атак українськими безпілотниками в попередні два дні зупинилися три нафтопереробні заводи глибоко на території країни-агресора Росії. Ці заводи становлять близько 12% нафтопереробних потужностей РФ.

Удари по Росії

Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників.

Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни".

"Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

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