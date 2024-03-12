Потужні прильоти в центрі міста: дрони вдарили по Бєлгороду, є руйнування

У Бєлгороді в будівлю адміністрації міста врізався БПЛА, скаржаться путінські чиновники.

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У Бєлгороді поскаржилися на атаку дронів / Колаж: Главред, Фото: скріншот

У російському Бєлгороді заявили про атаку кількох безпілотників по центру міста у вівторок, 12 березня.

Під удар потрапила будівля місцевої адміністрації, унаслідок цього є постраждалі, заявив у Telegram губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

"У Бєлгороді в будівлю адміністрації міста врізався БПЛА", - скаржиться путінський чиновник.

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Він також зазначив, що нібито є двоє постраждалих: одна жінка отримала осколкові поранення, друга - контузію.

Також опубліковано кадри наслідків удару по будівлі адміністрації. Там вибиті вікна, посічений фасад.

Крім того, в Мережі також опублікували відео удару безпілотника по одному з малоповерхових будинків. Повідомляється, що під удар нібито потрапив місцевий магазин.

Крім того, у Бєлгороді ще один дрон упав на дах ТЦ районі залізничного вокзалу, повідомляє місцевий губернатор.

Дивіться кадри - у Бєлгороді поскаржилися на атаку дронів:

/ Скриншот

Що таке "бавовна" Ситуація бере початок ще з кінця 2010-х років. Тоді Кремль дав вказівку російським ЗМІ будь-які вибухи (передусім ‒ газу) офіційно називати хлопками. Якщо ж журналісти порушували цей наказ, то на них чекав величезний штраф, пише Главред. Через деякий час після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну на території самої РФ регулярно почали відбуватися вибухи та пожежі. Місцева влада, ймовірно, за вказівкою Кремля, не давала достовірних пояснень, а пропагандисти за старою звичкою заговорили про "хлопки". Хтось із українських користувачів соцмереж вирішив скаламбурити. Українці зіграли на омонімічності слів. Бо українською рослина "хлОпок" називається "бавовна". "Бавовна сленг" став дуже популярним Гугл-запитом.

"Бавовна" в РФ

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Бєлгороді вибухи ракет ППО РФ: уламки вдарили по житлових будинках, є поранені. Очевидці викладали в Мережі кадри із записом потужних вибухів, які гриміли в Бєлгороді.

Як раніше повідомлялося, Сили оборони вдарили по військових РФ у Бєлгороді. Неефективна робота ППО РФ призвела до жертв і завдала руйнувань цивільній інфраструктурі Бєлгорода.

Також спікер Української добровольчої армії "Юг" Сергій Братчук зазначив, що Сили оборони України можуть завдати удару по аеродрому на території Ростовської області Росії. За його словами, саме з цього аеродрому вилітають літаки, які обстрілюють українські міста.

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