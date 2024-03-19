У ГУР натякнули на нові удари по НПЗ ворога: коли та де чекати на 'бавовну'

Речник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов прокоментував заяви РФ про захист нафтопереробних заводів зенітно-ракетними комплексами від ударів українських дронів.
Такі заяви представників країни-агресора розраховані на внутрішню аудиторію. Про це представник ГУР сказав у коментарі "Українській правді".
З його слів можна зробити висновок, що атаки на нафтопереробні заводи країни-агресора триватимуть.
"Панцирі" там уже давно стоять, це заява для заспокоєння суспільного обурення і розпилу бюджетних коштів. Принципово на ситуацію ці заяви не вплинуть, на підприємствах окупанта, які використовуються у військових цілях, проблеми триватимуть", - додав Юсов.
Хто такий Андрій Юсов
Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.
Удари по НПЗ у Росії
Як повідомлялося, дрони атакували НПЗ у Самарській області. Пожежа виникла на установці з переробки нафтопродуктів на території Сизранського НПЗ. Також був атакований Новокуйбишевський НПЗ.
Нагадаємо, в ніч на 15 березня українські безпілотники атакували нафтохімічне підприємство "Первый Завод" у Калузькій області країни-агресора РФ. За даними українських ЗМІ, операцію провело Головне управління розвідки Міноборони України.
Видання Bloomberg 14 березня писало, що внаслідок атак українськими безпілотниками в минулі два дні зупинилися три нафтопереробні заводи глибоко на території країни-агресора Росії. Ці заводи становлять близько 12% нафтопереробних потужностей РФ.
Інші новини:
- Росіяни пишуть про перекидання ППО з фронту на великі НПЗ
- Через удари по НПЗ у РФ ввели заборону на вивезення бензину: експерт про наслідки атак ЗСУ
- "Продовження буде": у ГУР зізналися, як вибухи на НПЗ "б'ють" по можливостях РФ