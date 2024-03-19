У ГУР натякнули на нові удари по НПЗ ворога: коли та де чекати на 'бавовну'

Атаки на нафтопереробні заводи країни-агресора триватимуть, кажуть у ГУР.

https://glavred.net/ukraine/v-gur-nameknuli-na-novye-udary-po-npz-vraga-kogda-i-gde-zhdat-bavovny-10551371.html Посилання скопійоване

Андрій Юсов оцінив удари по НПЗ у РФ / Колаж: Главред, фото: скріншон, УНІАН

Речник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов прокоментував заяви РФ про захист нафтопереробних заводів зенітно-ракетними комплексами від ударів українських дронів.

Такі заяви представників країни-агресора розраховані на внутрішню аудиторію. Про це представник ГУР сказав у коментарі "Українській правді".

З його слів можна зробити висновок, що атаки на нафтопереробні заводи країни-агресора триватимуть.

відео дня

"Панцирі" там уже давно стоять, це заява для заспокоєння суспільного обурення і розпилу бюджетних коштів. Принципово на ситуацію ці заяви не вплинуть, на підприємствах окупанта, які використовуються у військових цілях, проблеми триватимуть", - додав Юсов.

Хто такий Андрій Юсов Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.

Удари по НПЗ у Росії

Як повідомлялося, дрони атакували НПЗ у Самарській області. Пожежа виникла на установці з переробки нафтопродуктів на території Сизранського НПЗ. Також був атакований Новокуйбишевський НПЗ.

Нагадаємо, в ніч на 15 березня українські безпілотники атакували нафтохімічне підприємство "Первый Завод" у Калузькій області країни-агресора РФ. За даними українських ЗМІ, операцію провело Головне управління розвідки Міноборони України.

Видання Bloomberg 14 березня писало, що внаслідок атак українськими безпілотниками в минулі два дні зупинилися три нафтопереробні заводи глибоко на території країни-агресора Росії. Ці заводи становлять близько 12% нафтопереробних потужностей РФ.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.