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У ГУР натякнули на нові удари по НПЗ ворога: коли та де чекати на "бавовну"

Олексій Тесля
19 березня 2024, 20:26
Атаки на нафтопереробні заводи країни-агресора триватимуть, кажуть у ГУР.
У ГУР натякнули на нові удари по НПЗ ворога: коли та де чекати на 'бавовну'
Андрій Юсов оцінив удари по НПЗ у РФ / Колаж: Главред, фото: скріншон, УНІАН

Речник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов прокоментував заяви РФ про захист нафтопереробних заводів зенітно-ракетними комплексами від ударів українських дронів.

Такі заяви представників країни-агресора розраховані на внутрішню аудиторію. Про це представник ГУР сказав у коментарі "Українській правді".

З його слів можна зробити висновок, що атаки на нафтопереробні заводи країни-агресора триватимуть.

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"Панцирі" там уже давно стоять, це заява для заспокоєння суспільного обурення і розпилу бюджетних коштів. Принципово на ситуацію ці заяви не вплинуть, на підприємствах окупанта, які використовуються у військових цілях, проблеми триватимуть", - додав Юсов.

Хто такий Андрій Юсов

Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.

Удари по НПЗ у Росії

Як повідомлялося, дрони атакували НПЗ у Самарській області. Пожежа виникла на установці з переробки нафтопродуктів на території Сизранського НПЗ. Також був атакований Новокуйбишевський НПЗ.

Нагадаємо, в ніч на 15 березня українські безпілотники атакували нафтохімічне підприємство "Первый Завод" у Калузькій області країни-агресора РФ. За даними українських ЗМІ, операцію провело Головне управління розвідки Міноборони України.

Видання Bloomberg 14 березня писало, що внаслідок атак українськими безпілотниками в минулі два дні зупинилися три нафтопереробні заводи глибоко на території країни-агресора Росії. Ці заводи становлять близько 12% нафтопереробних потужностей РФ.

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НПЗ ГУР війна Росії та України Андрій Юсов
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