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"Неподалік живе Зібров": відомий актор виїхав із Києва і пояснив причину

Христина Трохимчук
16 листопада 2026, 15:11
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Назар Задніпровський вимушено покинув свою столичну квартиру на Печерську.
Де мешкають Павло Зібров та Назар Задніпровський
Де мешкають Павло Зібров та Назар Задніпровський / колаж: Главред, фото: instagram.com, Павло Зібров; Театр Франка

Ви дізнаєтеся:

  • Куди переїхала родина Назара Задніпровського
  • Хто з відомих українських артистів виявився сусідом актора

Відомий український актор Назар Задніпровський разом із дружиною та дітьми тимчасово переїхав зі столиці до Київської області. Як розповів артист в інтерв’ю виданню Oboz.ua, родина оселилася у власному таунхаусі в селі Ходосівка.

За словами зірки, рішення змінити місце проживання продиктоване важкими побутовими умовами в його київській квартирі на Печерську, яку він успадкував від бабусі та дідуся. Оскільки будинок старий, під час відключень електроенергії там одразу зникають не тільки світло, а й вода та опалення.

відео дня
Назар Задніпровський із родиною
Назар Задніпровський із сім’єю / фото: facebook.com, Назар Задніпровський

"Ми зараз живемо за Києвом, у нас тут є житло в таунхаусі. Переїхали сюди, бо на Печерську (ми живемо на бульварі Лесі Українки) із світлом і водою зовсім погано. Якщо хтось вам скаже, що в центрі все добре, не вірте! Особливо в старих будинках. Не знаю, як у новобудовах, можливо, там автономне опалення, генератори. А у мене будинок старий - дістався від бабусі й дідуся. І просто жах! Тому й переїхали сюди: тут є газовий котел та інвертор", - відверто поділився актор.

Цікаво, що за містом у Заднепровського виявився знаменитий сусід - народний артист України Павло Зібров. Втім, як сусіди в Ходосівці артисти майже не бачаться, обмежуючись теплими привітаннями під час зустрічей на роботі.

Павло Зібров - стосунки
Павло Зібров - сусід Назара Задніпровського / фото: instagram.com, Павло Зібров

"Тут, у Ходосівці, неподалік живе Павло Зібров - у нього тут свій особняк. Але в Ходосівці ми не зустрічалися. А коли перетинаємося десь - на концертах чи зйомках - вітається: "О, сусід, привіт!" - розповів Задніпровський.

Назар Задніпровський
Назар Задніпровський / інфографіка: Главред

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