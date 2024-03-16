Дрони підірвали три НПЗ у Росії: джерело розкрило деталі спецоперації СБУ

Сумарно атаковані НПЗ дають майже 10% усієї нафтопереробки країни-агресора РФ.

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У РФ дрони атакували НПЗ / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Ударні дрони Служби безпеки України відпрацювали ще по трьох нафтопереробних заводах "Роснефти" в Самарській області країни-агресора РФ.

Про це йдеться в повідомленні агентства "Інтерфакс-Україна" з посиланням на обізнані джерела.

Йдеться про три НПЗ у РФ:

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Новокуйбишевський;

Куйбишевський;

Сизранський.

Зазначається, що сумарно ці заводи переробляють на рік близько 25 млн тонн нафти, а це - майже 10% усієї нафтопереробки РФ.

Джерела також підтвердили, що нічна атака на російські НПЗ була результативною.

"СБУ продовжує реалізацію стратегії з підриву економічного потенціалу РФ, який дозволяє їй вести війну в Україні. Сезон "бавовни" на російських НПЗ у розпалі. Кожне таке ураження зменшує потік нафтодоларів, який живить військову економіку РФ", - додало джерело.

Що таке "бавовна" Ситуація бере початок ще з кінця 2010-х років. Тоді Кремль дав вказівку російським ЗМІ будь-які вибухи (передусім ‒ газу) офіційно називати хлопками. Якщо ж журналісти порушували цей наказ, то на них чекав величезний штраф, пише Главред. Через деякий час після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну на території самої РФ регулярно почали відбуватися вибухи та пожежі. Місцева влада, ймовірно, за вказівкою Кремля, не давала достовірних пояснень, а пропагандисти за старою звичкою заговорили про "хлопки". Хтось із українських користувачів соцмереж вирішив скаламбурити. Українці зіграли на омонімічності слів. Бо українською рослина "хлОпок" називається "бавовна". "Бавовна сленг" став дуже популярним Гугл-запитом.

Удари по НПЗ у Росії

Як повідомлялося, дрони атакували НПЗ у Самарській області. Пожежа виникла на установці з переробки нафтопродуктів на території Сизранського НПЗ. Також був атакований Новокуйбишевський НПЗ.

Нагадаємо, в ніч на 15 березня українські безпілотники атакували нафтохімічне підприємство "Первый Завод" у Калузькій області країни-агресора РФ. За даними українських ЗМІ, операцію провело Головне управління розвідки Міноборони України.

Видання Bloomberg 14 березня писало, що внаслідок атак українськими безпілотниками в минулі два дні зупинилися три нафтопереробні заводи глибоко на території країни-агресора Росії. Ці заводи становлять близько 12% нафтопереробних потужностей РФ.

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