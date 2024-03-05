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Ударили з кількох сторін: в ГУР розкрили деталі операції із знищення корабля РФ

Юрій Берендій
5 березня 2024, 09:12оновлено 5 березня, 10:50
В ГУР зазначили, що внаслідок атаки українськими морськими дронами корабель зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів.
Ударили з кількох сторін: в ГУР розкрили деталі операції із знищення корабля РФ
В ГУР розкрили деталі операції із знищення корабля РФ / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, wikipedia.org

В Голоному управлінні розвідки Міноборони України офіційно підтвердили знищення корабля Чорноморського флоту РФ "Сергей Котов". Про це йдеться у повідомленні прес-служби ГУР в Телеграмі.

Як зазначається, операцію із знищення ворожого корабля в ніч з 4 на 5 березня провів спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13".

"Внаслідок удару морськими дронами "Magura V5" російський корабель проекту 22160 "Сергей Котов" зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів", - йдеться у полвідомленні ГУР.

відео дня

Крім того, в розвідці додали, що місія із знищення корабля Чорноморського флоту РФ відбулась у співпраці з Військово-Морськими Силами ЗСУ та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України.

"Вогневе ураження "Котова" відбулось у територіальних водах України, неподалік Керченської протоки. Вартість потопленого корабля становить близько 65 мільйонів доларів", - резюмували в ГУР.

Дивіться відео знищення патрульного корабля ЧФ РФ:

Ударили з кількох сторін: в ГУР розкрили деталі операції із знищення корабля РФ
Скріншот

Що відомо про патрульні кораблі типу "Василь Биков"

Патрульні кораблі проєкту 22160 класу "Василь Биков" — серія російських патрульних кораблів (корветів) 3-го рангу з керованим ракетним озброєнням ближньої та дальньої морської зони розроблені в "Північному ПКБ" та побудовані на АТ "Зеленодольський завод імені А. А. М. Горького" для поповнення корабельного складу Військово-морського флоту Росії.

Перший корабель серії "Василь Биков" було закладено 26 лютого 2014 року. 20 грудня 2018 року головний патрульний корабель проєкту 22160 "Василь Биков" увійшов до складу Чорноморського флоту.

Другий корабель серії "Дмитро Рогачов" увійшов до складу флоту 11 червня 2019 року, після завершення державних випробувань.

Третій корабель серії "Павло Державін" увійшов до складу флоту 27 листопада 2020 року, після завершення державних випробувань.

Четвертий корвет серії "Сергій Котов" 29.10.2021 вийшов у Чорне море для проведення заводських ходових випробувань. Корабель планували передати ВМФ РФ наприкінці 2021, але пізніше терміни його здачі були перенесені, повідомляє Вікіпедія.

Тактико-технічні характеристики кораблів типу "Василь Биков"
Швидкість: 30 вузлів
Дальність плавання: 6 тисяч миль на 16 вузлах
Автономність: 60 діб.
Екіпаж: до 80 осіб

Удари по кораблях Чорноморського флоту

У ніч на 5 березня в Криму лунали вибухи. Російські пропагандисти повідомили про атаки на об'єкти РФ в Керчі та Феодосії, а також про удар по кораблю Чорноморського флоту РФ "Сергей Котов".

14 лютого ГУР у взаємодії з Силами безпеки і оборони України знищило великий десантний корабель "Цезар Куніков" Чорноморського флоту Росії.

Водночас, російське військово-політичне командування приховує втрати серед особового складу затонулого ВДК "Цезар Куніков". Про це повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.

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війна в Україні Чорноморський флот
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