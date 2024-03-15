Під Калугою чотири дрони ГУР атакували НПЗ: спалахнула потужна пожежа - ЗМІ

Безпілотники атакували нафтохімічне підприємство "Перший завод", що займається переробкою нафти.

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Калузький НПЗ був атакований дронами / Колаж: Главред, фото: росЗМІ, скрін

У ніч на 15 березня українські безпілотники атакували нафтохімічне підприємство "Первый завод" у Калузькій області країни-агресора РФ. Операцію провело Головне управління розвідки Міноборони України. Про це пише РБК-Україна з посиланням на джерело в Силах оборони.

Російський Telegram-канал Astra повідомляє, що три безпілотники поцілили по нафтопереробному обладнанню нафтохімічного заводу "Первый Завод" у селищі Полотняний завод.

"Сталася пожежа. Обладнання отримало пошкодження. Ніхто не постраждав", - ідеться в повідомленні.

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Telegram-канал Baza пише, що атака почалася о четвертій ранку і тривала півгодини.

"Усі дрони були придушені, але один із них зачепив трубу, після чого почалася пожежа, яку швидко локалізували. Постраждалих немає", - ідеться в повідомленні.

Губернатор Калузької області Владислав Шапша стверджує, що чотири БПЛА були подавлені силами ППО в Дзержинському районі області.

"Постраждалих і руйнувань інфраструктури немає. На місці працює оперативна група", - написав він у Telegram.

При цьому російські медіаресурси пишуть, що насправді був збитий лише один безпілотник, а три дрони влучили по Калузькому НПЗ.

Дивіться відео - Дрони атакували Калузький НПЗ:

"Перший завод" є чинним найбільшим нафтохімічним підприємством Калузької області".

Як ідеться на сайті підприємства, основний вид діяльності НПЗ - перероблення товарної нафти й газоконденсату та їхня подальша реалізація на внутрішньому і зовнішньому ринках.

Калузький НПЗ / google.com/maps

Також неспокійно було минулої ночі у Воронезькій області.

Дрони атакували військовий аеродром. Повідомляється, що жителі Бутурлінівки чули вибухи та стрілянину.

За чотири кілометри від міста знаходиться військовий аеродром. Уламки одного з дронів знайшли на авіабазі. Раніше цей аеродром уже атакували 13 березня.

Дивіться відео - Дрони атакували військовий аеродром у Воронезькій області:

Атаки на НПЗ Росії

Сили оборони України систематично завдають ударів по нафтопереробних заводах і нафтобазах РФ. Причому дістають дедалі далі й далі вглиб території Російської Федерації.Україна вразила вже третину найбільших російських НПЗ, заявив експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар.

Голова Служби безпеки України Василь Малюк прокоментував удари по нафтопереробних заводах країни-агресора РФ. За його словами, це скоротило російський експорт нафтопродуктів на третину

За даними Росстату, через атаки дронів по нафтових терміналах і по нафтопереробних заводах країни-агресора Росії, випуск бензину в РФ у січні зменшився.

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

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