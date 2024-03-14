Українські дрони зупинили 12% нафтопереробних потужностей РФ – Bloomberg

Атаки безпілотниками, які відбувалися в минулі два дні, призвели до зупинки трьох нафтопереробних заводів в РФ.

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Українські дрони зупинили 12% нафтопереробних потужностей РФ/ колаж: Главред, фото: скрін, Telegram

Внаслідок атак українськими безпілотниками в минулі два дні зупинилися три нафтопереробні заводи глибоко на території країни-агресорки Росії.

Ці заводи становлять близько 12% нафтопереробних потужностей РФ. Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що такі удари спрямовані на те, щоб перервати російський експорт і постачання палива для російської окупаційної армії на передовій.

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У минулі дні були атаковані нафтопереробний завод Роснєфті в Рязані, Новошахтинський нафтопереробний завод та підприємство Лукойла в Нижньогородській області.

У виданні зазначають, що Україна від початку року застосовувала дрони для здійснення атак на важливі російські нафтові об’єкти від Чорного до Балтійського морів. Наголошується, що внаслідок ударів у лютому цього року була уражена майже п’ята частина потужностей РФ з переробки сирої нафти, проте на початку березня ця галузь відновилася.

Що відомо про компанію "Лукойл"? "Лукойл" - одна з найбільших російських нафтових компаній. За обсягами виручки компанія посідає друге місце в РФ після Газпрому. Про це повідомляє Вікіпедія. Основні види діяльності компанії - операції з розвідки та видобутку нафти і газу, виробництво і реалізація нафтопродуктів. Лукойл є найбільшою у світі приватною нафтовою компанією за доведеними запасами сирої нафти. Компанія відіграє ключову роль в енергетичному секторі Росії, на її частку припадає понад 20 % видобутку нафти країни.

Атаки дронами по території РФ

12 березня повідомлялося, що відбулася атака дронів на РФ – через жорсткі пошкодження у росіян серйозні проблеми. У російській Нижегородській області призупинено щонайменше половину виробництва нафтопереробного заводу "Лукойл-Нижнегоронефтеоргсинтез" (НОРСІ). Це сталося після атаки дронів на місто Кстово, де і розташоване підприємство.

Також 13 березня повідомлялося, що у Росії відбувалися вибухи та пожежі – дрони атакували нафтозавод у Рязані та ще три області. У Рязані спалахнув нафтозавод. У Воронезькій області був дим у районі військового аеродрому "Бутурлинівка".

Пізніше стало відомо, що СБУ атакувала безпілотниками три нафтопереробні заводи. У ніч на 13 березня країна-агресор Росія поскаржилася на масовану атаку дронами. Під удар потрапили три нафтопереробні підприємства – у Рязані, Кстово (Нижегородська область) і Киришах (Ленінградська область). Атаковані НПЗ входять до топ-5 найбільших заводів у Росії.

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