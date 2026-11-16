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НПЗ-пад у Росії набирає обертів: Сили оборони уразили гігантський завод на Кубані

Інна Ковенько
16 листопада 2026, 15:18
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У Краснодарському краї Росії зафіксували ураження одного з найбільших нафтопереробних підприємств регіону.
Сили оборони уразили Ільський НПЗ
Сили оборони уразили Ільський НПЗ / Колаж: Главред, фото: Exilenova+, скриншот

Коротко:

  • Сили оборони уразили Ільський НПЗ у Краснодарському краї РФ
  • Під удар потрапили три установки первинної переробки нафти
  • Також уражено комплекс виробництва автомобільних бензинів

У ніч на 16 листопада українські військові завдали удару по Ільському нафтопереробному заводу в Краснодарському краї Росії.

Під ураження потрапили установки первинної переробки нафти та комплекс виробництва автомобільних бензинів. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

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"Листопад для російської нафтопереробки перетворюється на справжній "НПЗ-пад". Саратов, Кіріші, Омськ, Волгоград, Нижньокамськ - і ось у ніч на 16 листопада черга дійшла до Краснодарського краю. Підрозділи Сил оборони України уразили Ільський нафтопереробний завод", - йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, українські підрозділи уразили установки атмосферної трубчастої переробки нафти - АТ-4, АТ-5 та АТ-6. Також під удар потрапив комплекс виробництва автомобільних бензинів. Наразі масштаби завданих збитків уточнюються.

Ільський НПЗ є одним із найбільших підприємств нафтопереробної галузі на півдні Росії. Його потужності дають змогу переробляти близько 6,6 млн тонн нафти щороку. Продукція підприємства використовується, зокрема, для забезпечення потреб збройних сил РФ.

"Розташування на півдні робить завод особливо важливим для армії: звідси пальне має найкоротший шлях до російських угруповань на фронті та в окупованому Криму. Виведені з ладу установки первинної переробки і бензиновий комплекс - це менше пального для техніки, що воює проти України, і менше нафторублів у бюджеті кремля", - додають в Генштабі.

У відомстві наголосили, що Сили оборони України продовжують завдавати ударів по об’єктах, які забезпечують воєнно-економічний потенціал Росії. Такі операції спрямовані на послаблення можливостей противника продовжувати збройну агресію проти України.

НПЗ-пад у Росії набирає обертів: Сили оборони уразили гігантський завод на Кубані
НПЗ Росії / Інфографіка: Главред

Чи змінять удари вглиб Росії хід війни

Командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимир із позивним "Лука" в інтерв'ю Главреду зазначив, що на російський терор Україна має відповідати ударами по території ворога.

"Протистояти такому терору можна лише дзеркальними відповідями – ударами вглиб Росії", - наголосив він.

Говорячи про розвиток далекобійних можливостей, комбат звернув увагу на темп, з яким Сили оборони нарощують дальність ударів.

"Ми швидко розвиваємося у сфері БПЛА та нарощуємо удари вглиб: в новинах можна побачити, як Сили оборони кожні 2-3 тижні перевершують рекорди щодо далекобійності", - пояснив "Лука".

За його прогнозом, згодом до безпілотників долучаться й українські ракети, що дасть змогу завдавати комбінованих ударів.

"Якщо продовжимо працювати у такому темпі, до безпілотників доєднаються й нові вітчизняні ракети. І тоді ми зможемо запропонувати росіянам комбіновані удари у відповідь", - зазначив військовий.

Водночас він підкреслив принципову різницю між цілями сторін.

"Причому на відміну від противника, який тероризує цивільне населення, ми б'ємо по об'єктах інфраструктури та вибиваємо логістику", - підсумував комбат.

Чому Україні важливо бити по російських НПЗ
Чому Україні важливо бити по російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Удари вглиб РФ - останні новини

Як писав Главред, у понеділок, 16 листопада, було завдано удару по Кримському мосту - рух по ньому перекрито. За даними місцевих моніторингових каналів, бойова частина влучила у праву арку судноплавного прольоту з боку Криму, внаслідок чого конструкція відхилилася приблизно на 15 градусів, а на під'їздах із обох боків застрягли близько двох тисяч автомобілів.

Нагадаємо, на Московський регіон з вечора 15 листопада до ранку 16 листопада летіло близько 600 безпілотників. Про це заявив мер російської столиці Сергій Собянін. За його словами, 191 дрон "нейтралізували" на підльоті до Москви, а частину нібито знищили ще "на далеких рубежах".

Крім того, в ніч на 15 листопада Сили оборони України завдали ударів по двох об’єктах, з яких війська РФ запускають у небо літаки та ударні дрони. Важливою ціллю став аеродром "Ахтубінськ" в Астраханській області, розташований приблизно за 650 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

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