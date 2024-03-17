Вибухи в Придністров'ї: у ГУР рознесли російську провокацію, названо мету

Росія сама вчинила провокацію в Придністров'ї з атакою військової частини дроном-камікадзе.

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Андрій Юсов прокоментував вибухи в "ПМР" / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, скріншот

У Головному управлінні розвідки Міноборони відреагували на вибухи у військовій частині в контрольованій Росією "ПМР", які нібито сталися після атаки дронів.

У коментарі РБК-Україна представник Головного управління розвідки МОУ Андрій Юсов заявив, що це російська провокація.

Своєю чергою Центр протидії дезінформації повідомив, що Росія сама вчинила провокацію в Придністров'ї з атакою військової частини дроном-камікадзе.

відео дня

"Головна логіка дій кремля полягає в інформаційному нагнітанні ситуації, оскільки РФ не має коридору в Придністров'ї для здійснення провокацій військового характеру", - наголосили в центрі.

За їхніми даними, саме для інформаційного нагнітання росіяни намагаються здійснювати провокації та маніпулювати в інформаційному просторі, поширюючи фейки.

Реакція Кишинева

Зі свого боку в Молдові заявляють, що атаки не було, а ці повідомлення - це спроба навести страх і паніку, пише Deschide.

"Бюро реінтеграції зв'язалося з іншими державними органами, і після вивчення відеозображень та обміну інформацією ми повідомляємо, що інцидент, про який ідеться, є спробою викликати страх і паніку в регіоні. Військова техніка на знімках не працює вже кілька років", - заявили в Бюро.

За їхніми даними, влада Кишинева в контакті з українською стороною не підтверджує будь-якого нападу на Придністровський регіон.

Придністровська Молдавська Республіка Придністровська Молдавська Республіка - самопроголошена держава у Східній Європі на території Придністров'я, яку міжнародна спільнота визнає частиною Молдови. Так звану "незалежність" ніким не визнаної Придністровської Молдавської Республіки було проголошено 25 серпня 1991 року, після чого між сепаратистами та російськими військовими з одного боку та молдовськими військами з іншого почався короткочасний збройний конфлікт, що завершився фактичною перемогою сепаратистів за участі російської армії.

Ситуація в Придністров'ї

Нагадаємо, раніше в контрольованій РФ "Придністровській молдавській республіці" заявили про атаку дрона по військовій частині. Зазначимо, що в Мережі вже опублікували кадри, на яких зафіксовано удар безпілотника по гелікоптеру і наслідки пожежі.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ескалації ситуації в Придністров'ї не передбачається. Звернення з анклаву до Росії втрачає сенс, оскільки війська країни-окупанта не можуть туди пройти. Таку думку висловив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк.

Звернення незаконного Придністров'я до Росії "про захист" від Молдови не виправдало очікувань Кремля. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

/ Інфографіка:Главред

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