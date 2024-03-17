УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Вибухи в Придністров'ї: у ГУР рознесли російську провокацію, названо мету

Олексій Тесля
17 березня 2024, 20:02
Росія сама вчинила провокацію в Придністров'ї з атакою військової частини дроном-камікадзе.
Юсов
Андрій Юсов прокоментував вибухи в "ПМР" / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, скріншот

У Головному управлінні розвідки Міноборони відреагували на вибухи у військовій частині в контрольованій Росією "ПМР", які нібито сталися після атаки дронів.

У коментарі РБК-Україна представник Головного управління розвідки МОУ Андрій Юсов заявив, що це російська провокація.

Своєю чергою Центр протидії дезінформації повідомив, що Росія сама вчинила провокацію в Придністров'ї з атакою військової частини дроном-камікадзе.

відео дня

"Головна логіка дій кремля полягає в інформаційному нагнітанні ситуації, оскільки РФ не має коридору в Придністров'ї для здійснення провокацій військового характеру", - наголосили в центрі.

За їхніми даними, саме для інформаційного нагнітання росіяни намагаються здійснювати провокації та маніпулювати в інформаційному просторі, поширюючи фейки.

Реакція Кишинева

Зі свого боку в Молдові заявляють, що атаки не було, а ці повідомлення - це спроба навести страх і паніку, пише Deschide.

"Бюро реінтеграції зв'язалося з іншими державними органами, і після вивчення відеозображень та обміну інформацією ми повідомляємо, що інцидент, про який ідеться, є спробою викликати страх і паніку в регіоні. Військова техніка на знімках не працює вже кілька років", - заявили в Бюро.

За їхніми даними, влада Кишинева в контакті з українською стороною не підтверджує будь-якого нападу на Придністровський регіон.

Придністровська Молдавська Республіка

Придністровська Молдавська Республіка - самопроголошена держава у Східній Європі на території Придністров'я, яку міжнародна спільнота визнає частиною Молдови.

Так звану "незалежність" ніким не визнаної Придністровської Молдавської Республіки було проголошено 25 серпня 1991 року, після чого між сепаратистами та російськими військовими з одного боку та молдовськими військами з іншого почався короткочасний збройний конфлікт, що завершився фактичною перемогою сепаратистів за участі російської армії.

Ситуація в Придністров'ї

Нагадаємо, раніше в контрольованій РФ "Придністровській молдавській республіці" заявили про атаку дрона по військовій частині. Зазначимо, що в Мережі вже опублікували кадри, на яких зафіксовано удар безпілотника по гелікоптеру і наслідки пожежі.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ескалації ситуації в Придністров'ї не передбачається. Звернення з анклаву до Росії втрачає сенс, оскільки війська країни-окупанта не можуть туди пройти. Таку думку висловив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк.

Звернення незаконного Придністров'я до Росії "про захист" від Молдови не виправдало очікувань Кремля. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Вибухи в Придністров'ї: у ГУР рознесли російську провокацію, названо мету
/ Інфографіка:Главред

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Придністров'я ПМР ГУР новини Молдови Андрій Юсов
Реклама

Головне за день

Ворог влупив по Конотопу та Сумах: там прогриміли потужні вибухи

Ворог влупив по Конотопу та Сумах: там прогриміли потужні вибухи

21:11 Україна
Вибухи в Придністров'ї: у ГУР рознесли російську провокацію, названо мету

Вибухи в Придністров'ї: у ГУР рознесли російську провокацію, названо мету

20:02 Світ
Майже всю країну засипатиме снігом: синоптик назвала дату потепління

Майже всю країну засипатиме снігом: синоптик назвала дату потепління

19:29 Синоптик
Всі головні новини

Популярне

Як позбутися жирного блиску на куртці: засмальцьовані рукави не будуть проблемою 9819

Як позбутися жирного блиску на куртці: засмальцьовані рукави не будуть проблемою

Трамп назвав Зеленського видатним продавцем та вимагає повернути гроші 6539

Трамп назвав Зеленського "видатним продавцем" та вимагає повернути гроші

Бої за Бєлгород: у РФ уперше визнали великі втрати в особовому складі 4149

Бої за Бєлгород: у РФ уперше визнали великі втрати в особовому складі

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 березня: Овнам - важливий захід, Рибам - сварка 2668

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 березня: Овнам - важливий захід, Рибам - сварка

Останні новини

21:11

Ворог влупив по Конотопу та Сумах: там прогриміли потужні вибухи

20:07

Новий формат міграції з УкраїниПогляд

20:02

Вибухи в Придністров'ї: у ГУР рознесли російську провокацію, названо мету

19:29

Майже всю країну засипатиме снігом: синоптик назвала дату потепління

19:15

Місячний календар на 18 березня: день, коли будуть несподівані повороти

Удари по НПЗ, прорив кордону і протести: як проходить фінал "виборів" у РФУдари по НПЗ, прорив кордону і протести: як проходить фінал "виборів" у РФ
19:13

Супер смачний і дуже корисний салат весни 2024: секретний рецептВідео

19:06

Скрутили вночі та відправили до ТЦК: у Львові скандал із затриманням волонтера

18:59

Пропаганда посипалася: у ГУР показали роботу "знищених" вертольотів Black HawkВідео

18:03

Вибух у військовій частині та вертоліт у вогні: у "ПМР" поскаржилися на атаку дронівВідео

Реклама
17:16

Жорстоке вбивство українки у ФРН: росіянка і німець могли планувати кіднепінг

17:01

Росіяни "стирають" цілі населені пункти: на Сумщині почалася масова евакуаціяФото

16:35

У Росії 32 великих НПЗ, по третині ЗСУ завдали удару: куди вже "прилітало"

16:32

Любовний гороскоп з 18 до 24 березня: Тельцю - втручання друга, Раку - закоханість

16:16

Похід на Москву і повалення Путіна: розкрито головні завдання російських повстанців

15:58

Відомий український актор вдома вчиться керувати дроном: збирається до ЗСУ

15:42

Бої за Бєлгород: у РФ уперше визнали великі втрати в особовому складі

15:26

Життя з ними стане пеклом: мольфар назвав найнестерпніші знаки зодіакуВідео

15:13

В окупантів великі втрати: ЗСУ відкинули російських штурмовиків на півдні

14:57

Не користь, а шкода: чому дітям не можна давати мед

14:45

"Вже відсвяткувала": співачка з України Успенська отримала паспорт РФ

Реклама
14:29

Британія радить Україні далі бити по Криму: обіцяє сприяти передачі Taurus

14:14

У Миколаєві два "прильоти": РФ вдарила ракетами по півдню України

14:03

Чому не можна сидіти на столі: про що попереджає давня прикмета

14:01

"Не думай про завтра - це за тисячу років": рецензія на фільм "Я, "Побєда" і Берлін"Відео

13:58

Макрон хоче припинити вогонь в Україні на деякий час: у Путіна оскаженіли

13:43

Дивовижна закуска з СРСР: готувати 1 хвилину, а розмітають зі столу за 10 секунд - рецептВідео

12:56

Жінка назвала дитину на честь свого інтернет-провайдера: на це була причина

12:54

Гороскоп Таро на 18-24 березня: Овен - конфлікт, Рак - нові справи

12:47

Слов'янський НПЗ у Росії потужно атакували спецслужби України - ЗМІ

12:46

"Бомби на голову летіти вже не будуть": що трапиться в Україні, коли війну терміново буде завершеноВідео

12:15

Помер Геннадій Москаль

11:53

Сніг і дощ накриють Україну: синоптик сказав, де чекати негоди

11:35

Трамп назвав Зеленського "видатним продавцем" та вимагає повернути грошіВідео

11:33

Китайський гороскоп на завтра 18 березня: Мавпам - важлива розмова, Тиграм - знайомство

10:59

"Третю добу атакують без техніки": офіцер ЗСУ розкрив ситуацію під Авдіївкою

10:57

Кадрові перестановки у ЗСУ: речник ОСУВ "Таврія" залишив посаду

10:30

В Україні виросли тарифи на комунальні послуги: які найдорожчі

10:26

Бойові дії в РФ: російські добровольці увійшли у ще одне село в країні-агресорці

09:40

Росіянам "злили" плани Шаппса відвідати Одесу: Лондон відреагував

09:28

Гороскоп на завтра 18 березня: Леву - привід для радості, Рибам - вигода

Реклама
09:18

Фінансовий гороскоп на тиждень із 18 до 24 березня: у кого зашуршить у кишенях

09:17

Росіяни не припиняють наступ: є загроза прориву оборони ЗСУ

09:00

8 регіонів Росії атакували дрони: були потужні вибухи на одному з НПЗВідео

08:53

Де росіяни наступатимуть у 2024 роціПогляд

08:52

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 березня: Овнам - важливий захід, Рибам - сварка

07:40

РФ вночі масовано атакувала Україну дронами і ракетами: були влучання в одній області

06:45

Європа почала діяти не озираючись на СШАПогляд

04:45

Як позбутися жирного блиску на куртці: засмальцьовані рукави не будуть проблемою

03:40

Як можна збільшити швидкість мобільного інтернету: хитрий фокус знають одиниціВідео

02:34

Висадка морського десанту РФ в Придністров'ї: експерт оцінив загрозу для України

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Свята
Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЯке сьогодні святоВеликий піст 2024
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти