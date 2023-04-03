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"Нікому не бажаю так прощатися": наречена "Да Вінчі" розповіла, як намагалася його врятувати

3 квітня 2023, 11:01
Наречена командира-добровольця Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайло парамедик Аліна Михайлова розповіла трагічні умови його загибелі.
Михайлова, Да Вінчі
Аліна Михайлова та Дмитро "Да Вінчі" Коцюбайло / Колаж фото УНІАН та скріншот з відео

Кохана і наречена нещодавно загиблого в лавах ЗСУ в бою з російськими окупантами Героя України Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла, парамедик Аліна Михайлова В інтерв'ю Front 18 поділилася відвертими деталями того трагічного дня.

За її словами, буквально за півгодини до ворожого обстрілу "Да Вінчі" писав їй текстове повідомлення в месенджері, в якому запитував ‒ як у неї справи і чи все нормально. Дівчина попросила коханого бути обережніше.

Але незабаром їй повідомили, що в результаті обстрілу важкі поранення отримав саме "Да Вінчі". І тоді, каже Михайлова, у неї "закінчилося все життя".

відео дня

"Нам вивозять його на каталці. Я це тільки бачу. Я просто. У мене, звичайно, починається істерика, я починаю бити ногами цю машину, я починаю бити "Капусту" (ще один український боєць – Главред). Тому що у "Да Вінчі" просто опущені руки, він повністю без свідомості", – згадує Михайлова.

Через кілька хвилин дівчина прийшла до тями і усвідомила, що не може не спробувати врятувати його. Оскільки евакоавтомобіль вже їхав, Михайлова пролізла з переднього сидіння до каталки через вікно, хоча і була в повній викладці.

Як згадує дівчина, у неї сильно тремтіли руки, коли вона готувала препарат для коханого. Потім Михайлова попросила вивести пульс і тиск пораненого на монітор.

"І ми підключаємо цей монітор – а там нуль показників. Я на нього дивлюся, кажу: "Марік, робіть що-небудь!"Він його заінтубував і не міг підключити кисень, тому що у нього була розірвана трахея", – розповіла дівчина.

Подальше Михайлова не змогла згадати без сліз. Вона сказала, що "Да Вінчі" був весь в крові. Вони намагалися застосовувати кисневий мішок, але це не допомогло, і вона вперше в житті читала молитву "Отче наш".

Михайлова заявила, що кожен день згадує ті трагічні події.

"Я нікому не побажаю так прощатися зі своєю коханою людиною", – підсумувала вона.

Загибель Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі" на фронті

Нагадаємо, 7 березня стало відомо про трагічну втрату для України. У боях з російськими окупантами під Бахмутом загинув легендарний воїн Дмитро Коцюбайло, відомий як "Да Вінчі". 30 листопада 2021 року" Да Вінчі "був удостоєний найвищої державної нагороди – звання Герой України з врученням "Золотої Зірки".

Пізніше з'явилися подробиці загибелі легендарного бійця. Фотографи Костянтин і Влада Ліберови розповіли, що воїн загинув практично у них на очах під час обстрілу. Він сказав їм залишатися в укритті, потім вони почули багато вибухів, після цього хтось почав кричати " Медика! Медика! Да Вінчі!".

9 березня з "Да Вінчі" попрощалися на Прикарпатті. Тіло українського захисника привезли в рідне село Бовшів Івано-Франківської області. Жителі сусідніх сіл масово виходили на дорогу, ставали на коліна, проводжаючи загиблого.

10 березня у Києві відбулося прощання з легендарним героєм України Дмитром Коцюбайлом. На прощання з ним прийшли також президент України Володимир Зеленський, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, Міністр оборони Олексій Резніков і голова Головного управління розвідки Кирило Буданов. Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що добре знав "Да Вінчі". Люди об'єднувалися навколо нього із спільною метою – боротися за Україну.

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