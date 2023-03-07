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Велика трагедія: у боях за Україну загинув легендарний Герой України "Да Вінчі"

7 березня 2023, 19:05
Свій останній бій Герой України "Да Вінчі" прийняв під Бахмутом в Донецькій області.
Загинув
Загинув "Да Вінчі" / соцмережі

7 березня стало відомо про трагічну втрату для України. У боях з російськими окупантами загинув легендарний воїн Дмитро Коцюбайло, відомий як "Да Вінчі".

Він отримав найвищу державну нагороду - звання Герой України.

Першим про загибель Коцюбайло повідомив правозахисник Масі Найєм. Свій останній бій "Да Вінчі" прийняв під Бахмутом в Донецькій області.

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Велика трагедія: у боях за Україну загинув легендарний Герой України 'Да Вінчі'

"Герой України. Я завжди пишався тим, що знав тебе через інших друзів. Досі пишаюся, що мав можливість потиснути тобі руку в грудні 2022 року. Я хотів би написати, що "ми помстимося". Але я зараз не воюю. Але знаю наших друзів... вони помстяться. За тебе точно буде помста... і я б написав, що "співчуття близьким". Але я не уявляю, як це пережити. Не уявляю. Однак ми точно завжди будемо поруч", - зазначив він.

Загинув

Варто відзначити, що Масі Найєм не назвав імені полеглого воїна. Однак воно було названо під повідомленням, яке опублікував громадський діяч і політик Борислав Береза.

"Сьогодні Україна під Бахмутом втратила одного зі своїх героїв. Великий воїн, людина, патріот. Тримай небо над нами, друже. Помстимося!",- написав Береза.

Загинув

Що стало причиною смерті "Да Вінчі"

У коментарях Береза уточнив, що він причиною смерті Героя України стало осколкове поранення в шию, отримане воїном в Бахмуті. Медики виявилися безсилі.

Зеленський про смерть "Да Вінчі"

Про загибель військовослужбовця пізніше повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

Зеленський підтвердив, що Дмитро Коцюбайло загинув під Бахмутом.

Велика трагедія: у боях за Україну загинув легендарний Герой України 'Да Вінчі'
Зеленський про смерть "Да Вінчі"/ скриншот

Загинув легендарний "Да Вінчі" - що про нього відомо

Дмитро Коцюбайло народився 1 листопада 1995 року в селі Задністрянському, нині Бурштинської громади Івано-Франківської області України.

Дмитро брав активну участь у Революції Гідності. Після неї в 17 років пішов захищати Україну від російської агресії зі зброєю в руках. У 2014-му командував взводом добровольців, а в 2015-му - Добровольчою ротою.

17 березня 2016 року призначений командиром 1-ї окремої штурмової роти "Вовки Да Вінчі" ДУК ПС, яка згодом була переформатована в батальйон.

30 листопада 2021 року був удостоєний найвищої державної нагороди – звання Герой України з врученням "Золотої Зірки".

Велика трагедія: у боях за Україну загинув легендарний Герой України 'Да Вінчі'
"Да Вінчі" Герой України / ОП

Як зазначено в указі президента Володимира Зеленського, високе звання присвоєно Дмитру Коцюбайлу "за особисту мужність, проявлену в захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України".

Розстріл окупантами бійця ЗСУ за слова "Слава Україні!"

Нагадаємо, 6 березня в соцмережах почало поширюватися відео вбивства окупантами українського військового за слова "Слава Уараїні!". На відео видно чоловіка, який вимовляє: "Слава Україні", після чого чути звук автоматної черги, і він падає.

"За кожен такий військовий злочин буде розплата. Ніхто не зможе сховатися від неї", - написав у мережі глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

Головне слідче управління СБУ відкрило розслідування за фактом можливого розстрілу беззбройного військовополоненого. Кримінальне провадження ведеться за частиною 2 статті 438 КК ("порушення законів і звичаїв війни").

Пізніше у ЗСУ повідомили ймовірну особу Розстріляного окупантами військовополоненого. За попередніми даними, це був військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького Шадура Тимофій Миколайович. За інформацією ЗМІ, він був багатодітним батьком – у нього було п'ятеро дітей.

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