"Витягли з пекельної діри": воїни ЗСУ під час штурму ворожих позицій врятували полоненого побратима

Під час зачистки відбитих в окупантів позицій бійці виявили в одному з підвалів свого побратима, який пробув у полоні росіян близько двох місяців.

Воїни ЗСУ під час штурму ворожих позицій врятували полоненого побратима / 28-я ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

Боєць із Нової Зеландії, який воює у лавах ЗСУ, поділився історією про неймовірний порятунок свого побратима, який перебував у полоні російських окупантів. Захисника України вдалось звільнити під час штурму ворожих позицій.

Як розповів доброволець у себе в Instagram, під час зачистки відбитих в окупантів позицій він виявив в одному з підвалів свого українського товариша, який пробув у полоні росіян близько двох місяців.

"Ми напали на російські позиції, і після швидкого бою та прориву почали зачищати укріплення та підвал. "Я українець!" - сказав голос зі сходин, я зупинив хлопців від кидка гранати і відправив одного українця вперед для налагодження контакту з голосом", - розповів новозеландець.

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Виявилося, що це український захисник, якого вже два місяці вважали загиблим, проте насправді він перебував у полоні російські окупантів. Воїн сильно голодував упродовж цього часу. Щоб втамувати спрагу, йому доводилось пити антифриз.

"Його очі зустрілися з моїми: "Нова Зеландія! Нова Зеландія!". Я подивився вниз. Я впізнав його, це був мій друг, якого, як я думав, убили росіяни", - пригадує іноземець.

Боєць із Нової Зеландії підкреслив, що історія порятунку військового є найдивовижнішою подією, що з ним трапилась під час війни.

"Це було найкраще, що сталося зі мною на цій війні. Можливість врятувати своїх побратимів – це те, чого майже ніколи не трапляється, але я вдячний і щасливий, що саме ми змогли витягнути його з тієї пекельної діри", - додав він.

Нагадаємо, що український легкоатлет Дмитро Вітковський повернувся додому з російського полону. Боєць захищав Маріуполь минулої весни. Спортсмена захопили в полон 12 квітня 2022 року. Звільнити воїна зуміли під час останнього обміну полоненими.

Також раніше український священик, настоятель одеського Свято-Троїцького храму ПЦУ Василь Вирозуб розповів про 70 днів російського полону і тортури, які застосовували російські окупанти до полонених. Зокрема, українців били струмом і запихали їм цвяхи під нігті. Крім цього, їм не давали спати, а також тримали без їжі та води.

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