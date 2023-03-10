"Молодий хлопець зі щирими очима": Залужний емоційно попрощався з полеглим Героєм "Да Вінчі"

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що добре знав "Да Вінчі". Люди об'єднувалися навколо нього зі спільною метою – боротися за Україну.

Залужний попрощався з легендарним "Да Вінчі" / t.me/CinCAFU

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у п'ятницю, 10 березня, разом з іншими людьми попрощався із легендарним Героєм України Дмитром Коцюбайлом із позивним "Да Вінчі".

Як зазначив Залужний, важко підібрати слова, адже вони не допоможуть заглушити біль втрати. Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що добре знав "Да Вінчі". Люди об'єднувалися навколо нього зі спільною метою – боротися за Україну.

"Важко підібрати слова. Вони не допоможуть загасити біль втрати. "Да Вінчі" приєднався до нашої військової сім'ї дев'ять років тому. Зовсім молодий хлопець зі щирими очима, який нічого і ніколи не боявся. Шлях до нашої перемоги – дуже важкий. І ціна цієї перемоги – життя наших воїнів. Дмитро Коцюбайло. "Да Вінчі". Спи спокійно, друже", - написав Залужний у своєму Telegram-каналі.

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Легендарний "Да Вінчі" – що про нього відомо

Дмитро Коцюбайло народився 1 листопада 1995 року в селі Задністрянському, нині Бурштинської громади Івано-Франківської області України.

Дмитро брав активну участь у Революції Гідності. Після неї в 17 років пішов захищати Україну від російської агресії зі зброєю в руках. У 2014-му командував взводом добровольців, а в 2015-му - Добровольчою ротою.

17 березня 2016 року призначений командиром 1-ї окремої штурмової роти "Вовки Да Вінчі" ДУК ПС, яка згодом була переформатована в батальйон.

30 листопада 2021 року був удостоєний найвищої державної нагороди – звання Герой України з врученням "Золотої Зірки".

Як повідомляв Главред, у тяжких боях за свободу та незалежність України загинув 24-річний захисник, молодший сержант Збройних сил України Артем Рапота. Воїн загинув 20 лютого біля населеного пункту Червонопопівка Сєвєродонецького району Луганської області. У нього залишилася мати.

Також у бою за нашу країну загинула захисниця Владислава Черних з позивним "Аїда". 28-річна харків'янка боронила рідну землю у складі добровольчого підрозділу "Хартія".

Окрім того, на війні в Україні загинув житель Хмельницької області Василь Шаблій. Героя провели в останню путь в селі Нестерівці. Військовослужбовець бригади "Едельвейс" загинув у боях за Бахмут на наступний день після свого 46-го дня народження 16 лютого.

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