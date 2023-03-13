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"Він у раю, бо у пеклі вже побував": у бою за Бахмут загинув командир роти "Холодного яру"

13 березня 2023, 18:24
Олександр Басалига брав активну участь в Революції гідності, а потім вирішив піти на добровільну службу до ЗСУ, щоб звільнити український Донбас.
Александр Басалыга
У бою за Бахмут загинув командир роти "Холодного яру" Олександр Басалига / facebook.com/iryna.rybakova.7

У тяжких боях за Бахмут Донецької області загинув 31-річний командир роти 93-ї механізованої бригади "Холодний Яр" Олександр Басалига на позивний "Монгол". Про це повідомила речниця 93-ї бригади Ірина Рибакова у Facebook.

Олександр Басалига народився та виріс у місті Дніпро. Він брав активну участь в Революції гідності, а потім вирішив піти на добровільну службу до Збройних сил України з метою звільнити український Донбас від окупантів. Олександр служив у складі 1-ї окремої танкової бригади як навідник танка та брав участь у боях за Дебальцеве.

У 2016 році Олександр отримав орден "За мужність" ІІІ ступеня. Тоді, після успішного забезпечення бойових дій біля Волновахи, чоловікові доручили командувати танковим екіпажем. Басалига мав ще кілька ротацій на Донбас.

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Відомо, що він навчався у Військовому інституті танкових військ НТУ "Харківський політехнічний інститут", де отримав офіцерське звання.

Коли розпочалася повномасштабна війна захисник вирішив прямо брати участь у боях, прийнявши командування ротою в батальйоні Богдана Дмитрука. У ході тривалої війни в Бахмуті Олександр Басалига пережив важке поранення. Протягом певного часу він пересувався на інвалідному візку, але відновився та продовжив командувати своєю ротою.

У грудні 2022 року Героя нагородили медаллю "Захиснику Вітчизни".

"Сан Санич загинув у Бахмуті. І я гадаю, що він у раю, бо, як-то кажуть, у пеклі він вже побував", - написала Рибакова.

Як повідомляв Главред, у тяжких боях за свободу та незалежність України загинув 24-річний захисник, молодший сержант Збройних сил України Артем Рапота. Воїн загинув 20 лютого біля населеного пункту Червонопопівка Сєвєродонецького району Луганської області. У нього залишилася мати.

Також у бою за нашу країну загинула захисниця Владислава Черних з позивним "Аїда". 28-річна харків'янка боронила рідну землю у складі добровольчого підрозділу "Хартія".

Окрім того, на війні в Україні загинув житель Хмельницької області Василь Шаблій. Героя провели в останню путь в селі Нестерівці. Військовослужбовець бригади "Едельвейс" загинув у боях за Бахмут на наступний день після свого 46-го дня народження 16 лютого.

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