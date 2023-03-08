"Вірили в порятунок до останнього": з'явилися подробиці загибелі легендарного бійця "Да Вінчі"

30 листопада 2021 року "Да Вінчі" був удостоєний найвищої державної нагороди - звання Герой України з врученням "Золотої Зірки"

У боях під Бахмутом загинув Да Вінчі / скріншот YouTube

7 березня в боях з російськими окупантами загинув легендарний воїн Дмитро Коцюбайло, відомий як "Да Вінчі".

Фотографи Костянтин і Влада Ліберови розповіли деталі загибелі українського Героя. Захисник України загинув під час обстрілу росіян.

"Позавчора ти на моїх очах в'їхав на танку у ворожу посадку, а після цього повів за собою на штурм людей. І вони пішли, не роздумуючи, бо вірили своєму командиру. На наступний день ти голими руками з однієї баклажкою води гасив танк з повним бк, коли всі боялися навіть наблизитися до нього. Герой України. Кращий з кращих. Воїн. Друг. Легенда", - йдеться в повідомленні.

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Вони зазначили, що загинув воїн у них на очах під час обстрілу.

"Ти сказав нам залишитися в укритті. Вибухи, багато вибухів. Через хвилину крики: "Медика! Медика! Да Вінчі!". Ми до останнього вірили. Ми до останнього молилися. Ти був найсміливішим, найвідчайдушнішим з усіх, кого ми знали. Ти здавався безсмертним. До кінця днів ми будемо пишатися тим, що знали тебе. Герої не гинуть", - розповіли фотографи.

Загибель"Да Вінчі"

7 березня стало відомо про трагічну втрату для України. У боях з російськими окупантами загинув легендарний воїн Дмитро Коцюбайло, відомий як "Да Вінчі". Він отримав найвищу державну нагороду - звання Герой України.

Дмитро Коцюбайло народився 1 листопада 1995 року в селі Задністрянському, нині Бурштинської громади Івано-Франківської області України.

Дмитро брав активну участь у Революції Гідності. Після неї в 17 років пішов захищати Україну від російської агресії зі зброєю в руках. У 2014-му командував взводом добровольців, а в 2015 - Добровольчою ротою.

17 березня 2016 року призначений командиром 1-ї окремої штурмової роти "Вовки Да Вінчі" ДУК ПС, яка згодом була переформатована в батальйон. 30 Листопада 2021 року був удостоєний найвищої державної нагороди – звання Герой України з врученням "Золотої зірки".

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