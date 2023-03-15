Йому було лише 20 років: під Бахмутом у бою з "вагнерівцями" трагічно загинув молодий захисник

Під час виконання бойового завдання під Бахмутум воїн отримав несумісні з життям поранення.

Під Бахмутом трагічно загинув молодий захисник Віталій Колесник / Facebook Ігор Захаренко

У кривавій боротьбі з російським агресором Україна продовжує втрачати своїх захисників. Так, у тяжкому бою з "вагнерівцями" під Бахмутом на Донеччині загинув молодий захисник Віталій Колесник з села Микуличі Київської області.

Як розповів громадський діяч Ігор Захаренко, захиснику України було лише 20 років, воювати рвався з самого початку повномасштабного вторгнення.

Життя Віталія обірвалось 8 березня. Під час виконання бойового завдання під Бахмутом воїн отримав несумісні з життям поранення. Будучи кулеметником, став в центрі і першим почав бій з "вагнерівцям". На жаль, у героя влучив осколок, і цей бій став для нього останнім.

відео дня

Немішаївська громада повідомляє, що Віталій Колесник був справжнім патріотом, завжди прагнув справедливості, тому йти захищати країну та свою родину для нього було не обов'язком, а справою честі та доброї волі.

У молодого військовослужбовця в рідному селі залишились мати, молодші сестричка та брат, для яких він був опорою, а також наречена, яка вже не зможе обійняти свого героя.

"Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого захисника. Розділяємо біль утрати та низько схиляємо голови в глибокій скорботі. Жодними словами не вгамувати пекучий біль втрати та не загоїти рани в душі. Нехай опіка Всевишнього полегшить гіркоту втрати. Світлий спомин про нашого земляка залишиться назавжди в наших серцях!", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Главред, у тяжких боях за свободу та незалежність України загинув 24-річний захисник, молодший сержант Збройних сил України Артем Рапота. Воїн загинув 20 лютого біля населеного пункту Червонопопівка Сєвєродонецького району Луганської області. У нього залишилася мати.

Також у бою за нашу країну загинула захисниця Владислава Черних з позивним "Аїда". 28-річна харків'янка боронила рідну землю у складі добровольчого підрозділу "Хартія".

Окрім того, на війні в Україні загинув житель Хмельницької області Василь Шаблій. Героя провели в останню путь в селі Нестерівці. Військовослужбовець бригади "Едельвейс" загинув у боях за Бахмут на наступний день після свого 46-го дня народження 16 лютого.

Більше новин про загиблих захисників України: