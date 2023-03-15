Йому було лише 20 років: під Бахмутом у бою з "вагнерівцями" трагічно загинув молодий захисник

У кривавій боротьбі з російським агресором Україна продовжує втрачати своїх захисників. Так, у тяжкому бою з "вагнерівцями" під Бахмутом на Донеччині загинув молодий захисник Віталій Колесник з села Микуличі Київської області.
Як розповів громадський діяч Ігор Захаренко, захиснику України було лише 20 років, воювати рвався з самого початку повномасштабного вторгнення.
Життя Віталія обірвалось 8 березня. Під час виконання бойового завдання під Бахмутом воїн отримав несумісні з життям поранення. Будучи кулеметником, став в центрі і першим почав бій з "вагнерівцям". На жаль, у героя влучив осколок, і цей бій став для нього останнім.
Немішаївська громада повідомляє, що Віталій Колесник був справжнім патріотом, завжди прагнув справедливості, тому йти захищати країну та свою родину для нього було не обов'язком, а справою честі та доброї волі.
У молодого військовослужбовця в рідному селі залишились мати, молодші сестричка та брат, для яких він був опорою, а також наречена, яка вже не зможе обійняти свого героя.
"Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого захисника. Розділяємо біль утрати та низько схиляємо голови в глибокій скорботі. Жодними словами не вгамувати пекучий біль втрати та не загоїти рани в душі. Нехай опіка Всевишнього полегшить гіркоту втрати. Світлий спомин про нашого земляка залишиться назавжди в наших серцях!", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв Главред, у тяжких боях за свободу та незалежність України загинув 24-річний захисник, молодший сержант Збройних сил України Артем Рапота. Воїн загинув 20 лютого біля населеного пункту Червонопопівка Сєвєродонецького району Луганської області. У нього залишилася мати.
Також у бою за нашу країну загинула захисниця Владислава Черних з позивним "Аїда". 28-річна харків'янка боронила рідну землю у складі добровольчого підрозділу "Хартія".
Окрім того, на війні в Україні загинув житель Хмельницької області Василь Шаблій. Героя провели в останню путь в селі Нестерівці. Військовослужбовець бригади "Едельвейс" загинув у боях за Бахмут на наступний день після свого 46-го дня народження 16 лютого.
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