Плакали навіть чоловіки: на Прикарпатті попрощалися з полеглим Героєм 'Да Вінчі'

Жителі сусідніх сіл масово виходили на дорогу, ставали на коліна, проводжаючи загиблого.

На Прикарпатті попрощалися із Героєм України Дмитром Коцюбайлом / Telegraf

У четвер, 9 березня, на Прикарпатті попрощалися із Героєм України Дмитром Коцюбайлом із позивним "Да Вінчі". Про смерть 27-річного захисника стало відомо 7 березня. Він загинув у важких боях під Бахмутом. У воїна залишилися брат, чотири сестри, мати і бабуся.

Як пише Telegraf, тіло українського захисника привезли у рідне село Бовшів Івано-Франківської області. Жителі сусідніх сіл масово виходили на дорогу, ставали на коліна, проводжаючи загиблого.

Прощання з легендарним воїном відбувалося у місцевому будинку культури. Віддати шану Герою України прийшли сотні людей — односельчани, побратими, родичі. Багато хто не міг стримати сліз, плакали навіть чоловіки. Церемонія пройшла з усіма почестями, люди принесли багато квітів, всюди майоріли синьо-жовті прапори.

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Поховання Героя відбудеться 10 березня у Києві.

Легендарний "Да Вінчі" – що про нього відомо

Дмитро Коцюбайло народився 1 листопада 1995 року в селі Задністрянському, нині Бурштинської громади Івано-Франківської області України.

Дмитро брав активну участь у Революції Гідності. Після неї в 17 років пішов захищати Україну від російської агресії зі зброєю в руках. У 2014-му командував взводом добровольців, а в 2015-му - Добровольчою ротою.

17 березня 2016 року призначений командиром 1-ї окремої штурмової роти "Вовки Да Вінчі" ДУК ПС, яка згодом була переформатована в батальйон.

30 листопада 2021 року був удостоєний найвищої державної нагороди – звання Герой України з врученням "Золотої Зірки".

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Як повідомляв Главред, у тяжких боях за свободу та незалежність України загинув 24-річний захисник, молодший сержант Збройних сил України Артем Рапота. Воїн загинув 20 лютого біля населеного пункту Червонопопівка Сєвєродонецького району Луганської області. У нього залишилася мати.

Також у бою за нашу країну загинула захисниця Владислава Черних з позивним "Аїда". 28-річна харків'янка боронила рідну землю у складі добровольчого підрозділу "Хартія".

Окрім того, на війні в Україні загинув житель Хмельницької області Василь Шаблій. Героя провели в останню путь в селі Нестерівці. Військовослужбовець бригади "Едельвейс" загинув у боях за Бахмут на наступний день після свого 46-го дня народження 16 лютого.

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