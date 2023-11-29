Немає шляху до швидкої перемоги: з'явився тривожний прогноз щодо термінів закінчення війни

США радикально не змінять політику підтримки України, вважає Георгій Тука.

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Георгій Тука спрогнозував терміни закінчення війни / колаж фото Міноборони РФ, Главред

Колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука розповів про те, як вибори президента США можуть вплинути на хід війни в Україні.

"Вибори президента США важливі для України, але не варто робити з цього драму або трагедію. Адже навіть якщо на виборах здобуде перемогу опонент Байдена, це зовсім не означає, що політика США щодо підтримки України зазнає радикальних змін", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

При цьому експерт також відповів на питання про те, чи критично для Джо Байдена закінчити війну в Україні саме перемогою.

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"Як би мені цього не хотілося, але не бачу реальних шляхів здобути перемогу в такий короткий термін (до виборів президента США в 2023 році, - ред.). Тому, з моєї точки зору, закінчити війну до виборів в США неможливо", - додав Тука.

Хто такий Георгій Тука Георгій Борисович Тука (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

Сценарії закінчення війни

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