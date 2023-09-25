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Військовий експерт розкрив, за яких умов можуть заморозити війну в Україні

Юлія Куришко
25 вересня 2023, 11:56 оновлено 25 вересня, 11:56
Світан наголосив, що на заморозку і проведення нового кордону жоден розсудливий політик зараз не піде.
Військовий експерт розкрив, за яких умов можуть заморозити війну в Україні
Світан розповів, чи може війна бути заморожена на роки / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада

На сайті Главред відбувся чат із військовим експертом, полковником запасу Романом Світаном. Спілкуючись із читачами, він розповів, чи може війна в Україні бути заморожена на роки, як це було на Донбасі з 2014 року.

"Це вже неможливо. Втім, вона і тоді не була заморожена: бойові дії все одно тривали, просто при цьому більш-менш дотримувався наведений "кордон", причому незаконний (це ознаки 111 статті про держзраду, і мова йде про всіх тих, хто підписував ті домовленості)", - зазначив військовий експерт.

Світан наголосив, що на заморозку і проведення нового кордону жоден розсудливий політик зараз не піде. Тому що тоді точно буде застосована 111 стаття і держзрада в чистому вигляді.

"Плюс 110-а стаття - заклик до зміни державних кордонів. Тобто дві дуже жорсткі кримінальні статті не дадуть проводити жодних переговорів із Росією і встановлювати жодних контактів із росіянами, крім вогневих. Тому немає навіть передумов до реалізації такого роду сценарію. Будемо воювати, допоки не вийдемо на державний кордон, а далі зупинимося і будемо захищатися далекобійними засобами ураження і демілітаризувати суміжну територію", - заявив він.

Дивіться відеоверсію чату на Главреді з полковником запасу Романом Світаном:

Завершення війни в Україні

Нагадаємо, що у Зеленського розповіли, яким має бути фінал війни. Подоляк також вважає, що фінал війни - це не питання кордонів вже 1991-го року. Це не питання того, який шлях Україна вже пройшла.

Хара розповів, як ЗСУ закінчать війну та куди дійдуть. Експерт розповів, чи можливий такий сценарій, коли умовно ЗСУ звільняють лівий берег Херсонщини, підійдуть до Криму і фактично на цьому зупиняться.

Дипломат розповів варіанти завершення війни в Україні. Хара вважає, що для України було б добре, якби росіяни зрозуміли, що більше не можуть вести цю війну і їм потрібно шукати виходу з ситуації.

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війна в Україні ЗСУ Роман Світан
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