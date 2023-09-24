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"Може тривати ще кілька років": Хара розповів варіанти завершення війни в Україні

Юлія Куришко
24 вересня 2023, 16:59 оновлено 24 вересня, 17:18
Хара вважає, що для України було б добре, якби росіяни зрозуміли, що більше не можуть вести цю війну.
'Може тривати ще кілька років': Хара розповів варіанти завершення війни в Україні
Хара розповів сценарій завершення війни в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН, 53 окрема механізована бригада

В інтервʼю Главреду експерт Центру оборонних стратегій, дипломат Олександр Хара розповів, чи є шанс на те, що у 2024 році завершиться гаряча фаза війни або ж війна загалом.

Дипломат зазначив, якщо ми абстрагуємося від України та Росії, то є кілька варіантів завершення війни.

"Перший – якщо сторони дійдуть згоди і знайдуть компроміс. Але це – не наш варіант, бо це буде не компроміс з РФ, а, фактично руйнація держави. Другий – якщо хтось буде нездатний продовжувати бойові дії з різних причин. Це можуть бути як політичні зміни чи відсутність ресурсів. Це теж поки що не наш варіант, бо нам допомагають (хоча і можуть, звичайно, керувати кількістю цієї допомоги). Росіяни намагаються дістати додаткові ресурси і Північній Кореї, Китаї та Ірані", - пояснив експерт.

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Хара вважає, що для України було б добре, якби росіяни зрозуміли, що більше не можуть вести цю війну і їм потрібно шукати виходу з ситуації, але поки що вони до цього розуміння не дійшли.

"Є сподівання на внутрішньополітичні проблеми в РФ - заколот Пригожина був прототипом того, що може статися. А з успіхами України на півдні бажання охочих виплескати роздратування та гнів на людину, яка це почала і погано воює, може прискорити завершення війни", - додав він.

А інакше і ми, і наші партнери маємо готуватися, що війна триватиме ще кілька років, допоки у РФ є ресурси, а американці не спромоглися перерізати канали постачання чипів та інших речей до Росії.

Хто такий Олександр Хара

Олександр Хара – експерт з питань зовнішньої та безпекової політики, заступник голови правління БО "Інститут стратегічних чорноморських досліджень".

Закінчив Донецьку державну академію (університет) управління (1998 р.), Дипломатичну академію при Міністерстві закордонних справ України (2000 р.), Королівський коледж оборонних досліджень, м. Лондон (2010 р.).

Магістр зовнішньої політики.

Обіймав низку посад в центральному апараті Міністерства закордонних справ України, зокрема у IV Територіальному та ІІ Територіальному департаментах (2000-2002, 2005-2006 рр.), а також в посольстві України в Канаді (2002-2005 рр.).

Війна в Україні

Нагадаємо, що окупанти "відгребли" на півдні, ЗСУ просуваються біля Вербового й Роботиного. У районі Мар'їнки ворог закидає українських захисників "м'ясом". Росія атакує у районах Сєвєрного та Авдіївки.

ЗСУ перерізають логістичний маршрут росіян на Бахмутському напрямку. Однак у противника ще залишається декілька логістичних трас, якими він постачає забезпечення до бахмутського угруповання, розкрив Євлаш.

Атаки ЗСУ на різних напрямках не дають росіянам формувати нові сили. Контрнаступальні дії ЗСУ в районі Бахмута і на півдні країни не дають російським загарбникам сформувати додаткові сили.

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війна в Україні контрнаступ ЗСУ
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