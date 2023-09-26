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Балтійський флот РФ деградував через війну в Україні – ISW

Анна Ярославська
26 вересня 2023, 06:50 оновлено 26 вересня, 06:53
Деградація Балтійського, Тихоокеанського та Північного флотів РФ обмежить російські військово-морські можливості в Балтії, Арктиці й Тихому океані.

Балтійський флот Росії
Балтійський флот РФ не може проводити широкомасштабні десантні наступальні операції / Колаж: Главред, фото: newsib.net, nbnews.com.ua

Балтійський флот Росії зазнав значної деградації через війну в Україні та втратив здатність проводити широкомасштабні десантні наступальні операції. Це сталося зокрема і через знищення великого десантного корабля "Мінськ", який був включений до складу цього флоту. Про це йдеться у звіті польської розвідувальної організації Rochan Consulting, на який посилається Інститут вивчення війни.

У Балтійського флоту РФ відсутня можливість проводити великі військові кампанії, оскільки його десантні кораблі класу "Ропуха" і 336 морська піхотна бригада були задіяні в бойових діях на території України, зазначають аналітики ISW.

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У звіті вказується, що три десантні кораблі Балтійського флоту були розгорнуті в Чорному морі й тепер не можуть повернутися в порти постійного базування. Водночас 336 морська піхотна бригада зазнала значних втрат у війні проти України.

"ISW вже спостерігав за залученням морської піхоти Балтійського, Тихоокеанського і Північного флотів Росії для різних операцій в Україні. Деградація цих формувань, ймовірно, ще більше обмежить російські військово-морські можливості в Балтії, Арктиці й Тихому океані", - вважають аналітики.

Удар ЗСУ по Севастополю

Сили оборони України 13 вересня завдали удару по російських окупантах у захопленому Севастополі. Військові вразили ворожий десантний корабель "Мінськ" та підводний човен" Ростов-на-Дону". Журналісти SkyNews вважають, що це перша відома атака по російському підводному човні, причому із застосуванням британських далекобійних ракет Storm Shadow.

В ході атаки сил оборони України на суднобудівний завод в окупованому Росією Севастополі військовий корабель окупантів "Мінськ" отримав функціональні руйнування, а підводний човен "Ростов на Дону" – катастрофічні пошкодження. Вони виведені з ладу на багато місяців. Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії.

Оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко допустив, що удар ЗСУ по військах РФ у Севастополі був завданий новою українською далекобійною ракетою, про яку говорив секретар РНБО Олексій Данілов.

У Мережі опублікували фото наслідків ракетного удару по військових кораблях російських окупантів у Севастополі.

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новини Росії Севастополь Чорноморський флот війна Росії та України
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