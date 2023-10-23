Все вирішить важлива подія: Світан назвав місяць та сценарій закінчення війни в Україні

Після появи у ЗСУ сучасної авіації ситуація може змінитись, не виключив Роман Світан.

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Роман Світан дав прогноз після закінчення війни в Україні / Колаж: Головред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, скріншот з відео

Полковник ЗСУ у запасі, льотчик-інструктор Роман Світан спрогонозував ймовірність завершення війни в Україні.

Він наголосив, що наступного року ведення війни повністю профінансовано серйозною допомогою від партнерів України. Про це він розповів в огляді для 24 каналу.

За прогнозом полковника ЗСУ у запасі, може йтися про період до наступного вересня-жовтня.

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Водночас він не виключив, що з огляду на певні етапи підготовки та проведення передвиборчих кампаній саме вересень є основним місяцем для інформаційної подачі під вибори президента США.

"У середньому, напевно, удар буде таким серйозним після появи авіації", – вважає експерт.

Світан додав, що до кінця вересня наступного року закінчиться війна проти Росії її розгромом.

Раніше в ОП дали несподіваний прогноз щодо термінів закінчення війни. Михайло Подоляк розповів про те, що потрібно зробити Силам оборони, щоб переломити ситуацію на свою користь.

Нагадаємо, раніше Олександр Хара розповів про варіанти завершення війни в Україні. Експерт вважає, що для України було б добре, якби росіяни зрозуміли, що більше не можуть вести цю війну.

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