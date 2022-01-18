"Кілька років зустрічалася з вбивцею": під Тернополем чоловік жорстоко зарізав дівчину

Вбивство дівчини / Нацполиция

В Тернопільській області засудили до довічного ув'язнення 34-річного жителя села Воля Теребовлянського району за вбивство 18-річної дівчини.

Як повідомляє пресслужба поліції Тернопільщини, чоловік намагався двічі оскаржити рішення, але Верховний суд України відхилив касаційну скаргу вбивці, тому вирок залишився незмінним.

Жорстоке вбивство сталося в ніч на 14 вересня 2019 року в селі Воля Теребовлянського району.

"Жертва злочину протягом декількох років зустрічалася зі своїм 34-річним вбивцею. Згодом дівчина поїхала вчитися в Тернопіль і вони перестали спілкуватися", - йдеться в повідомленні.

Що сталося

13 вересня мешканка Теребовлянщини приїхала в район на свято разом з друзями. У момент, коли молоді люди відійшли від подруг, до дівчини підбіг її колишній хлопець. Він з криками вдарив дівчину кулаком в обличчя, а потім, витягнувши ніж, став наносити їй удари.

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"За дівчину заступився один з друзів. Його також нападник поранив. Залишивши закривавлену жертву на землі, вбивця втік і переховувався в лісі, недалеко від власного будинку", - розповідають в поліції.

Поранена дівчина померла по дорозі в лікарню. Вже згодом судові експерти нарахували на її тілі 20 ножових ран і 4 порізи.

Всю провину заперечував

У Теребовлянському районному суді вбивця категорично заперечував свою провину і подав апеляцію, попросивши колегію суддів перекваліфікувати його дії з умисного вбивства з особливою жорстокістю (п.4 ч. 2 ст. 115 КК) на умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК), максимальний термін ув'язнення за цією статтею передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.

Однак Апеляційний суд залишив вирок без змін. Відхилив касаційну скаргу вбивці і Верховний суд України, тому вирок залишився незмінним.

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