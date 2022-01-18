Згвалтував і по-звірячому бив: в Івано-Франківській області рецидивіст вбив 9-річну дівчинку

Дівчинку жорстоко вбили / скріншот

В Івано-Франківській області суд у закритому судовому засіданні виніс вирок жителю Косівського району та присудив йому довічне ув'язнення за навмисне вбивство 9-річної дівчинки.

Як йдеться у повідомленні пресслужби суду, більше шести років тому в червні 2015 року чоловік спробував згвалтувати, а потім безжально вбив 9-річну дівчинку.

"Обвинувачений, перебуваючи на ринку, побачив малолітню потерпілу 2006 року народження, після чого схопив її ззаду за шию і затягнув у глиб чагарнику, з наміром вступити з нею в статеві зносини. Почувши відмову потерпілої і долаючи її опір, повалив дитину на землю і здавив руками шию, до припинення нею будь-якого опорів, в результаті чого остання перестала дихати", - йдеться в повідомленні.

Бив і хотів згвалтувати

Але на цьому вбивця не зупинився. Він за допомогою уламка шиферу і розбитої горловини пляшки наносив цілий ряд ударів. Щоб приховати злочин, чоловік прикрив труп дівчинки гілками і травою і зник.

Як відомо, чоловік - рецидивіст і вже раніше був засуджений за спробу зґвалтування, але був звільнений достроково через амністію.

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"При призначенні покарання, суд врахував ступінь суспільної небезпеки вчиненого кримінального правопорушення, яке є особливо тяжким, і особа винного, раніше двічі притягувався до кримінальної відповідальності і засуджувався за корисливі тяжкі злочини, по відношенню до майна жінок із застосуванням насильства, небезпечного для здоров'я і життя постраждалих осіб, що за місцем проживання характеризується негативно", - повідомляють в пресслужбі суду.

Так суд визнав чоловіка винним і призначено покарання - довічне позбавлення волі. Вирок не набрав законної сили.

Деталі вбивства

У червні 2015 року жителі села Рожнів на Прикарпатті разом з правоохоронцями та рятувальниками дві доби шукали 9-річну дівчинку, яка серед білого дня пішла в магазин і не повернулася. Її тіло з численними колото-різаними ранами знайшли зовсім близько від будинку.

Підозрюваний у жорстокому злочині був затриманий на другий день після виявлення тіла дівчинки. Він на момент злочину проживав у цьому ж селі.

У 2018 році Косівський райсуд засудив 30-річного обвинуваченого Романа Я. до довічного ув'язнення, але апеляційний суд Івано-Франківської області скасував це рішення і відправив справу на повторне слухання.

Чоловікові вже вдруге винесли вирок довічного ув'язнення за особливо жорстокий злочин.

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