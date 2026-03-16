Незвичайний удар по Київській області: Росія запустила "рої" різних дронів — подробиці

Зафіксовано 16 влучань, а уламки збитих БПЛА впали на 11 локаціях.

Росія застосувала нову тактику дронової атаки

Коротко:

Окупанти запустили 211 ударних БПЛА різних типів

Основні напрямки удару — Київська, Одеська та Запорізька області

Сили ППО збили або знешкодили 194 дрони

Армія країни-агресора РФ завдала нетипового удару по Київській області із застосуванням ударних дронів різних типів. Також удар був спрямований на Одеську та Запорізьку області. Деталі розкрили у Повітряних силах ЗСУ.

У ніч на 16 березня (з 18:00 15 березня) та впродовж сьогоднішнього ранку противник атакував 211 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.

"Особливість – нетипова ранкова атака противника із застосуванням ударних дронів різних типів у напрямку Київщини. Основні напрямки удару – Одеська, Запорізька та Київська області", – йдеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 11:00 понеділка, протиповітряною обороною збито/придушено 194 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 16 ударних БПЛА у 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) у 11 локаціях.

"Атака триває, у повітряному просторі кілька ворожих БПЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - додали у ЗС ЗСУ.

Було збито/придушено 194 ворожих дрона

Атака дронів по Україні 16 березня 2026 року - що відомо

Як писав Главред, вранці в понеділок, 16 березня, армія РФ атакувала Київ дронами - у столиці було оголошено повітряну тривогу. У місті було чутно звуки стрілянини, працювали сили ППО.

Станом на 10:18 у Шевченківському районі, у самому центрі столиці, впали уламки БПЛА. Обійшлося без пожежі та постраждалих.

У Солом'янському районі падіння уламків сталося на території нежитлової забудови. Постраждалих немає.

У Святошинському районі падіння уламків спричинило загоряння трави на відкритій території.

Екстрені служби працюють на місцях.

16 березня російська окупаційна армія атакувала дронами Україну. Вибухи прогриміли в Харкові.

Крім того, на Дніпропетровщині ворог атакував два райони області, поранена 71-річна жінка. В результаті ворожого обстрілу Запоріжжя травмовані люди, є жертви. Під завалами шукають молоду дівчину. Також росіяни за минулу добу атакували Чернігівську область.

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

