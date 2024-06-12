Тіло заховали далеко в лісі: у Німеччини знайшли вбитою 9-річну дочку військового ЗСУ

У Німеччині знайшли мертвою 9-річну дочку українського військового. Дівчинку шукали цілий тиждень. Це підтвердила поліція Саксонії.
Тіло маленької Валерії знайшли у лісі в німецькому місті Дебельн. Її знайшли 11 червня за 4 кілометри від дому. Вже провели розтин і підтвердили особу дитини. Правоохоронці розслідують справу як вбивство. На її тілі не виявили слідів сексуального насильства.
Зникнення 9-річної Валерії
Як повідомляє Bild, 3 червня дівчинка вийшла зранку з дому та пішла до школи. У навчальному закладі дитина так і не з'явилася. Додому вона також не повернулася.
Мама дівчинки звернулася до правоохоронців. На пошуки Валерії одразу відправили 300 правоохоронців. Дитину шукали у з повітря - безпілотниками та гелікоптером. Також було переглянуто велику кількість зображень та відео, однак на них не вдалося виявити слід дівчинки.
Тоді правоохоронці розглядали декілька версій зникнення дитини:
- викрадення,
- дівчинка сховалася,
- потрапила в аварію.
У поліції одразу відкинули версію про те, що дитину могли вивести за кордон, тому пошуки продовжували у Дебельні.
Що відомо про загиблу дівчинку
Валерія була родом з Дніпропетровської області. З початком повномасштабного вторгнення вона разом з родиною виїхала з України та поселилась у Німеччині.
Батько дитини - військовий ЗСУ. З моменту зникнення доньки йому надали відпустку. Він намагався отримати всі необхідні документи для виїзду з України.
Чоловік був переконаний, що дитину могли викрасти. Він навіть звертався до ймовірних злочинців.
"Я звертаюся до тих, хто причетний до її зникнення. Знайдіть у собі мужність повернути нашу улюблену дитину. Я дуже сподіваюся, що скоро зможу обійняти свою донечку", - казав чоловік.
Як писав Главред, у межах торгового центру в німецькому місті Мурнау знайшли двох українців із ножовими пораненнями. 36-річний чоловік від отриманих важких травм помер на місці, другий, 23-річний потерпілий помер у сусідній лікарні ввечері 27 квітня. Правоохоронці знайшли і затримали підозрюваного по гарячих слідах. Ним виявився 57-річний громадянин країни-агресора РФ.
Згодом стало відомо, що загиблі були українськими військовослужбовцями, які проходили курс відновлення в Баварії після поранень. Міністр Дмитро Кулеба доручив тримати справу на особливому контролі та "перебувати в постійному контакті з правоохоронними органами ФРН, щоб убивця був покараний за всією суворістю закону". Він також висловив подяку німецьким правоохоронцям за оперативне затримання підозрюваного.
Інші новини:
- "Путін убив мою маму": чому Тамара Гвердцителі розпрощалася з РФ
- Втратила дітей, чоловіка і батьків: історія бойової медикині, у якої РФ вбила всю родину
- "Біль, сльози": росіяни вбили відомого українського сержанта Павла Петриченка
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред