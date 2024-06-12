Тіло заховали далеко в лісі: у Німеччини знайшли вбитою 9-річну дочку військового ЗСУ

Маленька Валерія зранку пішла до школи, але у навчальний заклад вона не прийшла. Дитину шукали понад тиждень.

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У Німеччині знайшли мертвою 9-річну дочку українського військового / Колаж: Главред, фото: з відкритих джерел

У Німеччині знайшли мертвою 9-річну дочку українського військового. Дівчинку шукали цілий тиждень. Це підтвердила поліція Саксонії.

Тіло маленької Валерії знайшли у лісі в німецькому місті Дебельн. Її знайшли 11 червня за 4 кілометри від дому. Вже провели розтин і підтвердили особу дитини. Правоохоронці розслідують справу як вбивство. На її тілі не виявили слідів сексуального насильства.

Зникнення 9-річної Валерії

Як повідомляє Bild, 3 червня дівчинка вийшла зранку з дому та пішла до школи. У навчальному закладі дитина так і не з'явилася. Додому вона також не повернулася.

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Мама дівчинки звернулася до правоохоронців. На пошуки Валерії одразу відправили 300 правоохоронців. Дитину шукали у з повітря - безпілотниками та гелікоптером. Також було переглянуто велику кількість зображень та відео, однак на них не вдалося виявити слід дівчинки.

Тоді правоохоронці розглядали декілька версій зникнення дитини:

викрадення,

дівчинка сховалася,

потрапила в аварію.

У поліції одразу відкинули версію про те, що дитину могли вивести за кордон, тому пошуки продовжували у Дебельні.

Що відомо про загиблу дівчинку

Валерія була родом з Дніпропетровської області. З початком повномасштабного вторгнення вона разом з родиною виїхала з України та поселилась у Німеччині.

Батько дитини - військовий ЗСУ. З моменту зникнення доньки йому надали відпустку. Він намагався отримати всі необхідні документи для виїзду з України.

Чоловік був переконаний, що дитину могли викрасти. Він навіть звертався до ймовірних злочинців.

"Я звертаюся до тих, хто причетний до її зникнення. Знайдіть у собі мужність повернути нашу улюблену дитину. Я дуже сподіваюся, що скоро зможу обійняти свою донечку", - казав чоловік.

Як писав Главред, у межах торгового центру в німецькому місті Мурнау знайшли двох українців із ножовими пораненнями. 36-річний чоловік від отриманих важких травм помер на місці, другий, 23-річний потерпілий помер у сусідній лікарні ввечері 27 квітня. Правоохоронці знайшли і затримали підозрюваного по гарячих слідах. Ним виявився 57-річний громадянин країни-агресора РФ.

Згодом стало відомо, що загиблі були українськими військовослужбовцями, які проходили курс відновлення в Баварії після поранень. Міністр Дмитро Кулеба доручив тримати справу на особливому контролі та "перебувати в постійному контакті з правоохоронними органами ФРН, щоб убивця був покараний за всією суворістю закону". Він також висловив подяку німецьким правоохоронцям за оперативне затримання підозрюваного.

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