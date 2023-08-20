Захід дав Україні 60 Leopard і залишив без прикриття з повітря - The Economist

В України немає ресурсів, щоб проводити атаки, на яких наполягає Захід, держава має намір зберегти свою армію, пишуть журналісти The Economist.

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Захід обіцяв Україні сотні танків Leopard - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: bundeswehr.de, 36-я ОБМП

Західний світ дав Україні лише 60 танків Leopard замість обіцяних сотень. У ЗСУ не вистачає, в тому числі, машин і для розмінування. Контрнаступ відкладався через відсутність прикриття з повітря, а після його початку українська армія вирішила змінити операцію для збереження військ через серйозні втрати.

У матеріалі британського видання The Economist йдеться про те, що джерело в Генштабі нібито сказало журналістам про нестачу танків у ЗСУ. За його словами, Україні обіцяли сотні машин Leopard, тоді як було отримано тільки 60.

Фіксується і дефіцит потрібних для розмінування машин.

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"У нас просто немає ресурсів для проведення лобових атак, до яких нас закликає Захід", - сказав співрозмовник.

Іншою проблемою для атак української армії в статті названо відсутність прикриття з повітря. Саме тому, вважають журналісти, контрнаступ відкладався.

Після невдалого старту контрнаступу на початку червня, коли дві бригади втратили на мінних полях багато військових і техніки, ЗСУ сконцентрували плани і встановили пріоритет на збереження армії.

Контрнаступ ЗСУ

ЗСУ вступили в бій з окупантами біля Токмака, повідомили 18 серпня журналісти CBS News з посиланням на співрозмовників у Вашингтоні. Згідно з даними журналістів, українським військам вдалося прорватися через заміноване окупантами РФ поле на північ.

У ЗСУ є багато способів перерізати "суходільний коридор" РФ, зазначили аналітики Інституту вивчення війни. На думку фахівців, розтрощення "коридору" може забезпечити не тільки звільнення Мелітополя.

Глава Центру політико-правових досліджень Олександр Мусієнко в інтерв'ю Главреду заявив, що контрнаступ ЗСУ перенесеться на весну 2024-го року. На його думку, армія України змушена буде взяти паузу.

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