Німеччина надасть Україні 178 танків Leopard 1: деталі

Відповідне рішення схвалив уряд ФРН. Перші танки повинні прибути влітку цього року.

Німеччина надасть Україні 178 танків Leopard 1/ bundeswehr.de

Уряд Німеччини схвалив надання Україні 178 бойових сучасних танків Leopard 1. Перша партія такої військової допомоги повинна прибути у нашу державу влітку цього року, інша частина – у 2024 році.

Про це повідомляє німецьке видання Der Spiegel, посилаючись на свої джерела. Зазначається, що ФРН у результаті надасть Україні навіть більше таких танків, ніж передбачалося раніше.

При цьому наголошується, що попри перші поставки, які заплановані на літо, основний обсяг допомоги повинні надати все-таки наступного року.

У виданні зазначають, що офіційне оголошення про це рішення повинне бути оприлюднене ввечері у вівторок, 7 лютого.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив поставку Україні танків Leopard 1, пише видання Tagesspiegel. Він розповів, що Україна отримає понад 100 старих бойових танків Leopard 1A5 від групи кількох європейських країн.

При цьому Пісторіус зазначив, що такими танками до першого чи другого кварталу 2024 року повинні бути оснащені щонайменше три батальйони.

Україна отримає танки Leopard 1 і Leopard 2

Раніше повідомлялося, що німецький уряд планує дозволити передачу Україні десятків відремонтованих танків Leopard 1. Техніку можуть відправити безпосередньо з промислових складів. Зазначалося, що дві німецькі компанії можуть підготувати для передачі Україні десятки таких танків. Проте є проблеми з боєприпасами.

Канцлер ФРН Олаф Шольц під час засідання німецького уряду 25 січня офіційно заявив, що Берлін направить Україні 14 танків Leopard 2. Також Німеччина дозволить іншим країнам реекспорт танків Україні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про кількість танків, які західні партнери незабаром мають намір передати Україні. За його словами, в першій хвилі допомоги від союзників Україна повинна отримати 120-140 сучасних західних танків. За його словами, на сьогодні танкова коаліція налічує вже 12 учасників.

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