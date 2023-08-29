Армія України втратила тільки п’ять танків Leopard 2 від початку контрнаступу - Forbes

Відомо, що щонайменше 10 танків Leopard 2 було пошкоджено.

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Стало відомо, скільки знищених танків Leopard 2 / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

За 13 тижнів українського контрнаступу ЗСУ втратили п’ять танків Leopard 2 із 71, які були поставлені Україні країнами Заходу.

За даними видання Forbes, усі втрати танків сталися на площі понад 64 квадратні кілометри в районі Малої Токмачки та Роботиного.

Відомо, що щонайменше 10 танків було пошкоджено. Техніка ремонтується в Польщі та Німеччині й повертається на поле бою. У матеріалі видання стверджується, що ці танки можуть неодноразово бути пошкоджені, відправитися на ремонт і повернутися на фронт.

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"Цілком можливо, що майже кожен член екіпажу п’яти знищених танків - загалом 20 осіб - покинув свою машину до того, як вона згоріла або вибухнула", - припускає Forbes.

Для виживання військових у Leopard 2 є спеціальний баштовий відсік для 120-міліметрових боєприпасів, які при ударі вибухають назовні. Зазначається, що потрапляння в російський Т-72 може підірвати танк і екіпаж.

Нагадаємо, що Захід дав Україні 60 Leopard і залишив без прикриття з повітря. В України немає ресурсів, щоб проводити атаки, на яких наполягає Захід, держава має намір зберегти свою армію, пишуть журналісти The Economist.

Невідома країна викупила у Бельгії танки Leopard для України. Після ретельної реконструкції перші машини вже вирушають до України через Німеччину та Італію. Дорогою їх оснастять новими системами озброєння.

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