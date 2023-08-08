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Невідома країна викупила у Бельгії танки Leopard для України - ЗМІ

Юлія Куришко
8 серпня 2023, 18:53 оновлено 8 серпня, 19:00
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Бельгія продала танки компанії OIP Systems лише за 15 тисяч євро за штуку.
Невідома країна викупила у Бельгії танки Leopard для України - ЗМІ
Невідома країна викупила у Бельгії танки "Leopard 1" / колаж: Главред, фото: wikipedia.org, УНІАН

7 серпня перші танки Leopard 1 були відправлені з бельгійської території на українську, покупцем танків для України виступила неназвана країна.

Як повідомило бельгійське видання Business AM із посиланням на джерела, що 50 танків були повністю зняті з озброєння бельгійської армії кілька років тому.

Під тиском необхідності додаткової економії армійське керівництво вирішило зняти з озброєння всю важку гусеничну техніку і замінити її більш легкими броньованими машинами на шинах. Однак танки так і не потрапили до списку техніки, яку Бельгія постачає Україні.

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За словами міністра оборони Людівін Дедондер, вони занадто дорогі, щоб їх можна було ввести в експлуатацію. На початку цього року вона заявила: "Була проведена робота, щоб їх знову залатати, але компанія зараз просить до 500 тисяч євро за машину. Я розумію, що робота не безкоштовна, але маржа перебільшена".

Бельгія продала танки компанії OIP Systems лише за 15 тисяч євро за штуку, тобто за ціною старого заліза. В армії не вистачало ангарів, щоб розмістити списану техніку, тому вони продали її за демпінговими цінами.

Однак інша країна вирішила придбати Leopard 1. Після ретельної реконструкції перші машини вже вирушають до України через Німеччину та Італію. Дорогою їх оснастять новими системами озброєння.

Невідомо, яка саме країна придбала ці машини. Поки лише Німеччина, Данія та Нідерланди оголосили, що передадуть Україні викуплені у промисловості Leopard 1.

Видання Business AM зазначає, що на зберіганні у OIP залишиться велика кількість техніки, включно з зенітними танками Gepard. Вони особливо затребувані в Україні, де виявилися придатними для збиття російських безпілотників.

Близько 40 Gepard все ще стоять на складах OIP, але, за словами джерела в Міністерстві оборони, вони надто старі, щоб привести їх у дію. Однак інша посвячена особа вказує на те, що їх можна запустити, але не за ту ціну, яку Бельгія готова заплатити. Ця ціна сягатиме 2 мільйонів євро за кожен.

Військова допомога Україні

Нагадаємо, що перші танки Abrams прибудуть в Україну у вересні. США планують у серпні відправити кілька Abrams до Німеччини - там танки пройдуть остаточну модифікацію. Після цього танки будуть відправлені в Україну.

ФРН і Данія передають Україні десятки Leopard 1A5. Данія і Німеччина передадуть Україні 80 танків Leopard 1, повідомив Троельс Лунд Поульсен.

Іспанія передасть Україні 20 БТР, 4 Leopard і військовий госпіталь. Відомо про передачу Україні польового госпіталю Role 2 plus. 12 контейнерів госпіталю забезпечують потреби бригади в хірургічних, стабілізаційних та інших медичних заходах.

Більше військових новин:

війна в Україні танк Leopard 1
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