УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

ГУР влаштував атаку дронів з вибухом по стоянці вертольотів в Сочі - ЗМІ

Дмитро Відоменко
1 жовтня 2023, 15:27 оновлено 1 жовтня, 15:27
Українські безпілотники атакували Сочі 1 жовтня, потрапили по стоянці російських вертольотів. Як пишуть українські ЗМІ, атаку організувало ГУР.
Сочі, атака дронів
Удар був нанесений по вертольотах в Адлерському районі Сочі / колаж Главред, скріншот з відео

Українські безпілотники атакували Сочі у неділю, 1 жовтня, і влучили по стоянці російських вертольотів. Як повідомляє портал "Українська правда", атаку здійснили співробітники Головного управління розвідки Міноборони України.

Повідомляється, що в результаті атаки українських безпілотників є попадання по стоянці російських вертольотів в Адлерській районі міста Сочі.

Також є інформація, що приблизно в той же час українські безпілотники атакували і Смоленськ. За даними видань з країни агресора, метою був Смоленський авіазавод, який входить до державної корпорації "Тактичне ракетне озброєння".

відео дня
345

"Бавовна" в Росії

Як повідомляв Главред, 24 вересня український безпілотник потрапив у будівлю ФСБ у центрі російського Курська. Пізніше повідомили про ще один приліт. Співрозмовник УП в ГУР розповів, що спеціальну операцію провела українська військова розвідка. Чіткої інформації про масштаби руйнування або постраждалих поки немає.

Після цього у Курську скасували святковий салют до Дня міста через яскраве "привітання" ЗСУ. Спочатку після ударів влади міста говорили, що "пошкоджено тільки дах", а "святкові заходи скасовувати не будуть". Однак пізніше вирішили, що "у зв'язку з останніми подіями" росіяни залишаться без святкового салюту.

Крім того, 25 вересня дрон-обманка в Курську обезголовив ворожий авіаполк. Безпілотниками була атакована база 14-го гвардійського винищувального авіаційного полку імені Жданова.

А 26 вересня стало відомо, що дрон Служби безпеки України скинув вибуховий пристрій на електропідстанцію в селі Снагость Курської області РФ. Цей інцидент призвів до відключення електропостачання в семи населених пунктах. В українській спецслужбі підкреслили, що спецоперації СБУ виходять на новий рівень.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Сочи беспилотники дрони війна Росії та України
Реклама

Головне за день

ГУР влаштував атаку дронів з вибухом по стоянці вертольотів в Сочі - ЗМІ

ГУР влаштував атаку дронів з вибухом по стоянці вертольотів в Сочі - ЗМІ

15:27 Україна
РФ стягнула "елітні" частини й техніку: у ЗСУ назвали умову штурму Бахмута

РФ стягнула "елітні" частини й техніку: у ЗСУ назвали умову штурму Бахмута

14:56 Україна
РФ готова воювати довго: у Британії дали тривожний прогноз щодо термінів війни

РФ готова воювати довго: у Британії дали тривожний прогноз щодо термінів війни

13:47 Світ
Всі головні новини

Останні новини

15:27

ГУР влаштував атаку дронів з вибухом по стоянці вертольотів в Сочі - ЗМІ

14:56

РФ стягнула "елітні" частини й техніку: у ЗСУ назвали умову штурму Бахмута

14:35

"Бавовна" в Криму: в Джанкою по складу ворогів прилетіла ракета - місцеві жителі

14:18

Бояться українських БПЛА: окупанти "намалювали" Ту-95 в Енгельсі - їх видали деталі

14:00

Фіналіст Холостячки Олексій Трегубенко вперше "засвітив" маму свого первістка

Україна знищить Кримський міст ракетами ATACMS, війська РФ тікатимуть із півострова – ЗаблоцькийУкраїна знищить Кримський міст ракетами ATACMS, війська РФ тікатимуть із півострова – Заблоцький
13:55

"Бути до останніх днів творцем": рецензія на фільм "Творець"

13:47

РФ готова воювати довго: у Британії дали тривожний прогноз щодо термінів війни

13:18

Гроші гребе лопатою: блогер Волошин розповів підписникам скільки грошей заробляє

12:50

Дрони атакували російські міста: лунали вибухи та спалахнула пожежа

Реклама
12:47

Shahed може тікати від РЕБ: РФ б'є по Україні модернізованими дронами

12:36

Медведєв "прокинувся": погрожує бити по заводах Німеччини через постачання Taurus

12:28

Місячний календар на 2 жовтня: що Місяць віщує в особистому житті, здоров'ї та грошах

11:44

Росія у вересні побила "рекорд" з застосування "Шахедів": з чим це пов'язано

11:43

Втрата Криму буде фатальною поразкою для Путіна - Огризко

11:42

У Словаччині на виборах перемагають "друзі Путіна" з проросійської партії Фіцо

10:40

У Кремлі заплутались, які території України вважають окупованими - ISW

10:39

У КНДР зганьбилися абсурдною заявою щодо війни РФ з Україною

10:36

Василь Вірастюк відверто розповів про своє скандальне розлучення після 15 років шлюбу

10:16

Вивела на сцену доньку без згоди батька: зрадниця Лорак з розмахом відзначила 45-річчя

09:44

"Корисні ідіоти": ексглава МЗС назвав, хто в ЄС готовий танцювати під дудку КремляВідео

Реклама
09:41

Іменини 2 жовтня за новим календарем: кого потрібно привітати в цей день

09:31

Ми спостерігаємо початок витіснення Росії з КавказуПогляд

09:23

"45 днів без допомоги Україні": Байден відреагував на таке прийняття бюджету США

08:40

Є прильоти та руйнування: РФ масовано била по Україні, названо цілі ударів

08:31

Таким десертом не наїстися: простий рецепт сінабонів з яблуками та корицею для особливого сніданку

07:24

Росія масовано атакувала Україну дронами: на Черкащині є влучання по складах із зерном

06:55

Скільки триватиме війна?Погляд

06:30

Ці речі не можна робити на Покрову Пресвятої Богородиці: важливі прикмети дня

05:30

Путін - "голова, що говорить": Світан розповів, хто править РосієюВідео

04:54

Гороскоп на жовтень 2023 для Скорпіонів: людина з минулого, поїздка і таємницяВідео

03:30

РФ стягнула ударний кулак і готує штурм: два міста України під загрозою – Жданов

02:35

"Ми отримаємо все й одразу": Світан розповів, коли настане переломний момент у війніВідео

01:35

Огризко розповів, чи переросте ситуація в Карабасі в повноцінну війну в регіоні

30 вересня, субота
23:50

"Триває бойова робота ": ЗСУ завдали шалених втрат окупантам - Тарнавський

22:47

"Інтенсивність обстрілів спала": боєць ЗСУ розповів, як змінилися дії окупантів

22:40

Україна вдарить ракетами по Криму, Путіну доведеться зробити вибір - Огризко

21:58

Гороскоп на жовтень 2023 для Козерогів: коли категорично не можна ухвалювати важливі рішенняВідео

21:25

Божевільна головоломка для найуважніших: треба знайти собаку за 5 секунд

21:20

"Доведеться вибачатися за жорстку риторику": Огризко розповів про конфлікт із полякамиВідео

21:18

Покрова Пресвятої Богородиці 2023: світлі привітання та листівки для близьких

Реклама
20:55

До чого сняться гриби за популярними сонниками чоловікам і жінкам

20:34

Гороскоп на жовтень 2023 для Стрільців: гармонія принесе більше грошей у ваше життяВідео

20:21

Дівчина показала лайфхак, як за 3 секунди почистити яйце

20:19

"Чого він чекає?": у ФРН рознесли Шольца і закликали терміново дати Україні Taurus

19:47

Путіна "кинув" ще один союзникПогляд

19:45

"Це може викликати проблеми": у Конгресі США закликали відмовити Україні в допомозі

19:11

Як зберігати моркву, щоб не гнила: 3 поради для тривалого зберігання

18:59

Загроза нових ударів: українцям назвали цілі – чим і коли планує бити РФ

18:51

Чи підуть ЗСУ на Крим найближчими місяцями: експерт пояснив заяву про евакуацію

18:44

Ніколи не здогадаєтесь: що означає слово "пирхота" в українській мові

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Синоптик
Магнітна буряПрогноз погоди
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти