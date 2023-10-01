ГУР влаштував атаку дронів з вибухом по стоянці вертольотів в Сочі - ЗМІ

Українські безпілотники атакували Сочі 1 жовтня, потрапили по стоянці російських вертольотів. Як пишуть українські ЗМІ, атаку організувало ГУР.

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Удар був нанесений по вертольотах в Адлерському районі Сочі / колаж Главред, скріншот з відео

Українські безпілотники атакували Сочі у неділю, 1 жовтня, і влучили по стоянці російських вертольотів. Як повідомляє портал "Українська правда", атаку здійснили співробітники Головного управління розвідки Міноборони України.

Повідомляється, що в результаті атаки українських безпілотників є попадання по стоянці російських вертольотів в Адлерській районі міста Сочі.

Також є інформація, що приблизно в той же час українські безпілотники атакували і Смоленськ. За даними видань з країни агресора, метою був Смоленський авіазавод, який входить до державної корпорації "Тактичне ракетне озброєння".

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"Бавовна" в Росії

Як повідомляв Главред, 24 вересня український безпілотник потрапив у будівлю ФСБ у центрі російського Курська. Пізніше повідомили про ще один приліт. Співрозмовник УП в ГУР розповів, що спеціальну операцію провела українська військова розвідка. Чіткої інформації про масштаби руйнування або постраждалих поки немає.

Після цього у Курську скасували святковий салют до Дня міста через яскраве "привітання" ЗСУ. Спочатку після ударів влади міста говорили, що "пошкоджено тільки дах", а "святкові заходи скасовувати не будуть". Однак пізніше вирішили, що "у зв'язку з останніми подіями" росіяни залишаться без святкового салюту.

Крім того, 25 вересня дрон-обманка в Курську обезголовив ворожий авіаполк. Безпілотниками була атакована база 14-го гвардійського винищувального авіаційного полку імені Жданова.

А 26 вересня стало відомо, що дрон Служби безпеки України скинув вибуховий пристрій на електропідстанцію в селі Снагость Курської області РФ. Цей інцидент призвів до відключення електропостачання в семи населених пунктах. В українській спецслужбі підкреслили, що спецоперації СБУ виходять на новий рівень.

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